Ten Hag verklaart keuze voor United en gaat in op samenwerking met Ronaldo

Maandag, 16 mei 2022 om 12:22 • Jordi Tomasowa

Erik ten Hag kijkt enorm uit naar de samenwerking met Cristiano Ronaldo bij Manchester United. De kersverse manager van the Red Devils laat tegenover De Telegraaf weten dat er bij de club volgend seizoen een belangrijke rol is weggelegd voor de Portugese steraanvaller. “Natuurlijk wil ik hem er graag bij houden”, aldus Ten Hag.

Ten Hag maakte zondagmiddag op de persconferentie na afloop van het Eredivisie-duell met Vitesse (2-2) bekend dat hij niet met de spelersgroep van Ajax mee zal reizen naar Curaçao. Een groot deel van de selectie vliegt dinsdag naar het Caribisch eiland voor een verblijf van vijf dagen. Ten Hag kiest er echter voor om zich te richten op het werk bij zijn nieuwe club Manchester United, waar hij sinds maandag 16 officieel in dienst is. . “In de voorbereiding op het seizoen moet daar nog het een en ander gebeuren”, vertelt de 52-jarige oefenmeester. “Onder meer wat de invulling van de staf en de samenstelling van de selectie betreft. Ik zal mijn stempel gaan drukken en dat moet uiterst zorgvuldig.”

Ten Hag onthult tegenover De Telegraaf dat er bij de aanstaande renovatie van United een belangrijke rol is weggelegd voor Ronaldo, die vrijdag voor het eerst publiekelijk inging op de aanstaande komst van Ten Hag bij United. “Ik kijk ernaar uit om met hem te werken. Ronaldo is een gigant”, zegt Ten Hag. “Door wat hij al heeft laten zien en ik denk dat hij nog steeds heel ambitieus is. Natuurlijk wil ik hem er graag bij houden. Hij is dit jaar heel belangrijk voor Manchester United geweest en kan geweldige statistieken overleggen.”

Bij Manchester United komt Ten Hag voor een zware klus te staan en hier is Ten Hag zich ook terdege van bewust. “Daarom moeten we er goed over praten waar we met z’n allen naartoe willen. En hoe we dat gaan bewerkstelligen. Er waren mogelijkheden bij clubs te gaan werken waar het makkelijker is, omdat er een beter fundament ligt. Maar ik koos voor United omdat daar wat is te winnen. Een hoop zaken moet worden aangepakt en dat is een uitdaging.”

Ronaldo blikte op de clubwebsite van United ook vooruit op de samenwerking met de voormalig trainer van Ajax. "Ik weet dat hij fantastisch werk heeft geleverd bij Ajax", begon Ronaldo. "Ik weet ook dat hij een ervaren coach is, maar we moeten hem de tijd geven", aldus de clubtopscorer van United, die op 24 doelpunten in alle competities staat. Ronaldo ligt nog een jaar vast en speelt normaal gesproken ook komend seizoen op Old Trafford. De superster hoopt dat Ten Hag het tij weet te keren, nadat United opnieuw een uiterst teleurstellend seizoen doormaakte.

"De dingen moeten veranderen zoals hij dat wil", zei Ronaldo over Ten Hag. "Als hij het goed doet, zal heel Manchester United succesvol zijn, dus ik wens hem het beste. We zijn allemaal blij en enthousiast over zijn komst, niet alleen als spelers, maar ook als fans. We moeten geloven dat we volgend jaar titels kunnen winnen." Dit seizoen gaat dat in ieder geval niet lukken.