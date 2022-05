Mbappé gaat in op transfergeruchten: ‘Mijn beslissing is gemaakt’

Maandag, 16 mei 2022 om 11:46 • Laatste update: 11:49

Real Madrid is optimistisch wat betreft de transfervrije overstap van Kylian Mbappé, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De gesprekken in de afgelopen dagen, waarin ook de portretrechten van de 23-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain ter sprake kwamen, worden door de Koninklijke als ‘erg positief’ ervaren. Mbappé werd zondag verkozen tot Speler van het Jaar in de Ligue 1 en gaf op het gala toe dat hij ‘zo goed als’ zijn beslissing heeft genomen over zijn toekomst.

“Het zal heel snel bekend worden, het is bijna rond. Mijn beslissing staat vast”, zei Mbappé tijdens het jaarlijkse gala, waar hij voor het derde opeenvolgende seizoen werd uitgeroepen tot de beste speler van Ligue 1. De Fransman gaf vervolgens aan waarom hij lang wacht met de bekendmaking van zijn keuzen. “Je moet alle partijen respecteren. Ik weet dat mensen veel van me verwachtten. Dat is normaal. Ik heb ook haast. Maar het gaat niet alleen om mij. Mijn keuze is inmiddels gemaakt, er moeten alleen nog wat details besproken worden.”

De afgelopen weken stonden sportkranten in Frankrijk en Spanje vol over de toekomst van Mbappé. Le Parisien meldde onlangs dat hij op het allerlaatste moment heeft besloten zijn aflopende contract bij PSG te verlengen: hij zou tegen een netto jaarsalaris van 50 miljoen euro per seizoen en een netto tekenpremie van 100 miljoen euro voor twee seizoenen bijtekenen. Zijn moeder Fayza Lamari ontkende vervolgens via Twitter dat er sprake was van een principeovereenkomst met PSG of een andere club. "De besprekingen over de toekomst van Kylian gaan in grote sereniteit verder om hem in staat te stellen de beste keuze te maken, met respect voor alle partijen", klonk het.



De kwaliteitskrant El País schreef onlangs dat Real Madrid in maart, nadat het ten koste van PSG de kwartfinale van de Champions League had bereikt, een vierde en laatste poging deed om Mbappé te strikken: een tekenbonus van 180 miljoen euro, een nettosalaris van 40 miljoen euro en 50 procent van de inkomsten uit zijn portretrechten. Waar zijn zakelijk adviseurs 'het meest genereuze voorstel in de voetbalhistorie' meenden te zien, was Mbappé niet onder de indruk. Hij kon zich niet vinden in het afstaan van de helft van de inkomsten uit zijn portretrecht, een gebruikelijke gang van zaken bij Real onder het bewind van Florentino Pérez sinds het jaar 2000. Mbappé was zo teleurgesteld, dat hij contractverlenging bij PSG plots weer overwoog.

De zakelijk adviseurs van Mbappé berekenden dat de aanvaller er financieel op achteruit zou gaan, als hij de helft van die inkomsten moest afstaan. De Fransman strijkt jaarlijks immers tientallen miljoenen euro's op met zijn aantrekkingskracht tot merken als EA Sports, Nike en Hublot. Bovendien was het kamp-Mbappé verrast door de eis van Real, omdat de Spaanse club tijdens gesprekken in de afgelopen twee jaar nooit iets had gezegd over het inleveren van de gelden. In de eerste week van april trad Mbappé naar buiten en zei hij nog geen besluit te hebben genomen over zijn toekomst, omdat er 'nieuwe omstandigheden' waren om rekening mee te houden. Hij wilde niet in detail treden, maar volgens El País betrof die uitspraak het slechte nieuws omtrent de portretrechten. Volgens Romano hebben Real en Mbappé de laatste plooien omtrent de portretrechten van de aanvaller nu alsnog gladgestreken.