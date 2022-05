PSV heeft concrete belangstelling voor Zweeds toptalent

Maandag, 16 mei 2022 om 11:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:12

PSV heeft zijn pijlen gericht op de achttienjarige middenvelder Williot Swedberg, zo meldt SportExpressen. De Zweedse krant liet eind april al weten dat de Eindhovenaren hun oog opnieuw hebben laten vallen op de aanvallende middenvelder, nadat er een een half jaar geleden al melding gemaakt was van interesse van zowel Ajax als PSV. Volgens Expressen is Swedberg onlangs ook bekeken door scouts van Barcelona en Manchester United, maar is de interesse van de Eindhovenaren momenteel het meest concreet.

De Zweedse krant schrijft dat Swedberg afgelopen zondag tijdens de derby tegen AIK (3-3) is bekeken door onder anderen technisch manager Jan Vennegoor of Hesselink. PSV heeft de interesse in de achttienjarige groeibriljant van Hammarby geconcretiseerd, maar krijgt stevige concurrentie in de strijd om zijn handtekening. Volgens Zweedse media is ook Osasuna in de markt voor Swedberg, terwijl hij eerder al in de nadrukkelijke belangstelling van het Russische Lokomotiv Moskou stond en hij ook al bekend is bij de scouts van Barcelona, Manchester United, Ajax, Club Brugge en FC Augsburg.

Swedberg verlengde in de zomer van 2021 zijn contract bij Hammarby en staat tot medio 2024 op de loonlijst bij de Zweedse club. Hij werd door zijn huidige club opgeleid en is tot nu toe tot 34 officiële optredens gekomen voor Hammarby, waarin hij acht keer tot scoren kwam en twee assists leverde. Het tienertalent is sterk aan het nieuwe seizoen begonnen met vijf goals in acht competitieduels. Hammarby wil de middenvelder om deze reden het liefst behouden, maar zou bij een bod van 6,5 miljoen euro bereid zijn om een zomerse transfer te overwegen.