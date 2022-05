Vitesse bevestigt vertrek aanvoerder: Doekhi kiest voor de Bundesliga

Maandag, 16 mei 2022 om 10:26 • Laatste update: 12:20

Danilho Doekhi vervolgt zijn carrière bij 1. FC Union Berlin, zo maakt Vitesse via de eigen clubkanalen bekend. De centrale verdediger tekent een meerjarig contract bij de nummer vijf van de Bundesliga en is daardoor volgend seizoen verzekerd van Europa League-voetbal. Doekhi beschikt over een aflopend contract en loopt om die reden gratis de deur uit bij de Arnhemmers

“Ik ben er trots op dat ik zoveel wedstrijden voor Vitesse heb mogen spelen”, zegt Doekhi op de website van Vitesse. “Deze club heeft mij veel ruimte en kansen geboden, waardoor ik mezelf enorm heb kunnen ontwikkelen. Als voetballer, maar ook als mens. Daar wil ik eenieder die de club een warm hart toedraagt heel erg voor bedanken. Vitesse zal ook altijd een plek in mijn hart behouden.”

Ik gun de club en de supporters het beste voor de toekomst”, vervolgt Doekhi. “Maar eerst staan ons nog de play-offs te wachten. Daar ligt mijn focus dan ook volledig. Ik wil mijn prachtige periode hier afsluiten met het opnieuw behalen van Europees voetbal.” Eerder leek Rangers nog de beste papieren te hebben in de strijd om de captain. Ook PSV informeerde een halfjaar geleden naar de beschikbaarheid van Doekhi. De verdediger heeft er nu echter voor gekozen om zijn eerste buitenlandse avontuur in de Bundesliga aan te gaan.

Vitesse plukte Doekhi drieënhalf jaar geleden voor 250.000 euro weg bij Jong Ajax en dat bleek een schot in de roos. De mandekker knokte zich vrijwel direct in de basis en speelde tot dusver 111 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij 4 keer trefzeker was. In totaal staat de teller op 135 officiële wedstrijden. Bij Union gaat Doekhi opnieuw Europa in. De club uit Berlijn verzekerde zich zaterdag met een 3-2 zege op VfL Bochum van de vijfde plaats en een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

De interesse van Union in Doekhi is het begin van een ogenschijnlijke leegloop bij Vitesse, daar ook Riechedly Bazoer, Eli Dasa en Oussama Darfalou vertrekken bij de club. Zij beschikken eveneens over een transfervrije status. Daast keren huurlingen Jacob Rasmussen, Yann Gboho, Loïs Openda en Adrian Grbic terug naar hun eigenlijke werkgever. Vitesse had de mogelijkheid om in de winter verschillende spelers te verkopen, maar gaf destijds prioriteit aan het sportieve aspect, daar de Arnhemmers nog op drie fronten actief waren. Uiteindelijk bleek in de beker Ajax te sterk (5-0), was in de Conference League AS Roma het eindstation en moet nu via de play-offs een Europees ticket voor volgend seizoen bemachtigd zien te worden.