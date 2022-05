Hofland: ‘Ze hebben ooit ingevoerd dat je kan promoveren en degraderen’

Willem II is volgend seizoen voor het eerst sinds 2014 weer actief op een niveau lager. De club uit Tilburg degradeerde zondag ondanks een klinkende 3-0 overwinning op FC Utrecht naar de Keuken Kampioen Divisie. De inhaalslag die onder de in maart aangestelde Kevin Hofland werd ingezet kwam te laat. Of er voor Hofland een toekomst is bij de club weet hij niet. De trainer gaat binnenkort in gesprek met de clubleiding.

Willem II troefde Utrecht op alle fronten af zondagmiddag, maar had handhaving niet meer in eigen hand. Uiteindelijk bleek een 3-0 zege niet voldoende voor lijfsbehoud. "Berusting, leegte, dat overheerst", zei Hofland na afloop voor de camera van Voetbalzone. "Dit is het ergste wat je kan meemaken in de voetballerij. In het leven zijn er ergere dingen, maar dit is onderdeel van het spelletje. Ze hebben ooit ingevoerd dat je kan degraderen en promoveren. Het is heel zonde dat wij dat nu zijn en daar baal je van. Ik ben persoonlijk bij de spelers geweest en heb in de groep nog even wat gezegd. Dat was het."

Bekijk hier het interview met Kevin Hofland.

Hofland werd in maart aangesteld als opvolger van de ontslagen Fred Grim. "Het was de bedoeling om het om te draaien en erin te blijven. We hebben het gevoel laten spreken", stelt Hofland. "Uiteindelijk hebben we elf punten gepakt, dat bleek te weinig. Er zijn meerdere clubs in de Keuken Kampioen Divisie die daar met hun achterban niet horen. Hoe het verder moet met de club daar gaan de mensen boven over, niet ik. Ik heb nog geen idee wat er met mij gebeurt. We gaan binnenkort in gesprek met elkaar, wanneer dat zien we wel. We moeten kijken hoe en wat. Maar het gaat niet om mij, het gaat om de club. Kijk naar de emoties die loskomen."

Bekijk hier het interview met Freek Heerkens

Freek Heerkens was ervan overtuigd dat er op de andere velden nog iets zou gebeuren. "Helaas mocht dat niet zo zijn", aldus de verdediger, die na hun eigen wedstrijd moest wachten op het resultaat bij NEC - Fortuna Sittard (0-1). "Dat heb ik ook niet eerder meegemaakt. Dat is heel krom, heel raar. We hebben iedereen bij elkaar geroepen. Een aantal kijkt op de telefoon, je krijgt wat reacties vanuit het stadion. Voor de winterstop hebben we een hele slechte serie neergezet. Na RKC duurde het vervolgens te lang voordat we weer drie punten pakten. Het bleek niet voldoende te zijn."