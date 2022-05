Arno Vermeulen kraakt keuzes Van Gaal: ‘Dit is een stoot onder de gordel'

Maandag, 16 mei 2022 om 08:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:47

Louis van Gaal verraste op meerdere aspecten met de bekendmaking van zijn voorselectie. De bondscoach van het Nederlands elftal had in zijn dertigkoppige selectie onder meer geen plek voor Georginio Wijnaldum en koos er wél voor om Vincent Janssen te selecteren. Het niet selecteren van Wijnaldum is een brug te ver, is Arno Vermeulen van mening. De chef voetbal van de NOS reageerde bij Studio Voetbal met stijgende verbazing op enkele keuzes van Van Gaal.

"Er zijn een paar dingen onbegrijpelijk en dat zijn we eigenlijk niet gewend van Louis van Gaal", steekt Vermeulen van wal. "We krijgen nu nog niet de kans om daar iets over te vragen, maar dat gaan we zeker doen als de mogelijkheid er is. Wijnaldum is een geweldige international voor Oranje. En nog steeds een hele goed voetballer, maar hij heeft een verschrikkelijk jaar gehad bij Paris Saint-Germain. Dan nodig je hem uit als bondscoach en zeg je dat hij nog drie of vier wedstrijden kan spelen dit seizoen. Dan kan hij het seizoen nog goed beëindigen. Je kan verwachten dat je hem tijdens het WK nodig hebt."

Van Gaal gaf op het middenveld de voorkeur aan Jordy Clasie, Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Davy Klaassen, Guus Til en Marten de Roon. "Dan zie ik dat hij onder andere Clasie heeft geselecteerd. Met alle respect, maar Jordy Clasie op een WK geloof ik niet in", gaat Vermeulen verder. "Ik vind dit een stoot onder de gordel wat Van Gaal met zijn reserveaanvoerder doet. Je kan het niet maken om Wijnaldum niet te selecteren bij Oranje omdat hij een mindere periode heeft bij zijn club. Bovendien heeft Van Gaal gezegd dat hij weg is van zijn dogma dat als je niet speelt bij je club je ook niet bij het Nederlands elftal kan spelen. Hij selecteert ook andere spelers die niet altijd spelen bij hun club."

Pierre van Hooijdonk denkt dat Van Gaal een 'Sneijdertje' doet. Sneijder werd in de zomer van 2013 door Van Gaal verrassend genoeg buiten de selectie gelaten voor enkele oefeninterlands. Even daarvoor had Van Gaal hem tevens de aanvoerdersband afgepakt omdat hij niet voldoende fit zou zijn. De bondscoach was vooral verbolgen over het feit dat Sneijder zich in de media negatief over hem had uitgelaten. Zo zou Van Gaal hem niet persoonlijk hebben verteld dat hij geen deel uitmaakte van de voorselectie. "Hij (Wijnaldum, red.) moet geprikkeld worden om te verkassen. Hij moet gaan voetballen", zegt Van Hooijdonk.

Het selecteren van Vincent Janssen noemt Vermeulen 'nog gekker'. De aanvaller stapt op 4 juni in het huwelijksbootje met zijn geliefde en moet om die reden de Nations League-wedstrijd tegen België laten schieten op 3 juni. "Kom op toch, dan ga je hem toch niet opnemen in de voorselectie. En dan neem je hem wel mee naar Wales. Maar je neemt niet Brian Brobbey op in je voorselectie", aldus Vermeulen. "Er zitten inderdaad wat rare keuzes bij", is Theo Janssen het met Vermeulen eens. "Vincent Janssen is echt bizar. Waar hij die ineens vandaan haalt, dat snapt echt helemaal niemand."