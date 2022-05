Afellay in discussie over Ajax: ‘Heel Europa zit voor niets achter hem aan?’

Maandag, 16 mei 2022 om 07:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:11

Nu de Eredivisie ten einde is kan de balans worden opgemaakt. Ook bij Studio Voetbal werden zondagavond veel spelers langs de meetlat gelegd. Er werd gesproken over een eventueel vertrek van Antony en de rollen die Ryan Gravenberch en Noussair Mazaroui hebben gespeeld bij Ajax dit seizoen. Laatstgenoemd tweetal vertrekt zeer waarschijnlijk naar Bayern München, waardoor de Amsterdammers op zoek moeten naar waardige vervangers. Volgens Ibrahim Afellay was Gravenberch een van de sleutelspelers in het afgelopen seizoen bij Ajax.

"Ik denk dat het voor Ajax een geluk bij een ongeluk is dat hij Antony geblesseerd is geraakt", is Afellay van mening. De Braziliaanse buitenspeler kwam met een blessure terug van interlandverplichtingen met Brazilië en moest het slot van het seizoen noodgedwongen missen. Antony kon gedurende het seizoen veelvuldig rekenen op belangstelling van buitenlandse topclubs. "Hij heeft zich de laatste weken niet in de kijker kunnen spelen. Ik denk dat er een grote kans is dat hij bij Ajax blijft. Ze beginnen wel echt weer op nul, hè. Mazraoui en Gravenberch zijn twee sleutelspelers voor Ajax die allebei vertrekken."

Wie gaf de doorslag dit seizoen bij Ajax?



??? 'Creatiever dan Antony? Ik zie ze niet veel rondlopen.' aldus Pierre van Hooijdonk. pic.twitter.com/w2WhKXWOo3 — NOS Sport (@NOSsport) May 15, 2022

Arno Vermeulen is het niet eens met de woorden van Afellay en voelt zich genoodzaakt enige nuance aan te brengen. "Gravenberch is een groot talent, dat vinden we allemaal. Maar je kan toch niet zeggen dat Gravenberch afgelopen jaar echt een sleutelspeler is geweest voor Ajax?" Zeker wel, meent Afellay. "Hij brengt zoveel creativiteit en dynamiek met zich mee. Hij is een jongen die uit het niets het middenveld in kan dribbelen en kan passeren. Daar heeft Ajax niet veel van. Klaassen heeft dat niet. Dus jij denkt dat heel Europa voor niks achter Gravenberch aan zit?"

"Ik vind het wel een goede speler", zegt Vermeulen vervolgens. "Maar ik vind het wat overdreven om te zeggen dat hij zo'n belangrijke schakel is geweest over het afgelopen seizoen." Volgens Afellay gaf Tadic de echte doorslag bij Ajax. "Als je kijkt naar zijn statistieken, daar krijgt een paard de hik van. Dat is ongelooflijk. We doen er heel makkelijk over, maar die jongen heeft zoveel gevoel in zijn linkerbeen. Er wordt weleens gezegd dat hij geen snelheid zou hebben voor de buitenkant, maar hij geeft wel heel vaak de beslissende pass. Hij heeft zóveel voetballend vermogen. Hij stuurt iedereen weg. Als Haller straks vertrekt en hij (Tadic, red.) krijgt een rol in de spits, dat is ook geen verkeerde voorhoede", sorteert Afellay voor op een mogelijke komst van Steven Bergwijn.

Theo Janssen was vooral gecharmeerd van de rechterkant van Ajax. "Met Mazraoui, Antony en ook Timber die daar vaak in de buurt speelde", aldus de voormalig middenvelder. "Dat waren de bepalende spelers. Mazraoui en Antony voelden elkaar zo goed aan. Die gingen beter voetballen door elkaar. Dat zijn twee cruciale spelers. Het is de vraag hoe ze het gaan opvangen als zij gaan vertrekken. Als je naar de absolute top wil moet je meer goals maken", doelt Janssen op het rendement van Antony. De buitenspeler scoorde dit seizoen in de Eredivisie acht keer. "Als hij wegvalt ben je afhankelijk van Tadic, die qua statistieken overigens wel geweldig was."