Ten Hag fantaseert over ‘romantische gedachte’: ‘Als Johan Derksen terug kan...’

Maandag, 16 mei 2022 om 06:58 • Laatste update: 07:03

Erik ten Hag sluit niet uit dat hij in de toekomst weer gaat samenwerken met Marc Overmars bij Ajax. De directeur voetbalzaken vertrok in februari vanwege grensoverschrijdende berichten richting enkele vrouwelijke medewerkers. Ten Hag heeft nooit onder stoelen of banken gestoken fijn te hebben samengewerkt met Overmars. De naar Manchester United vertrekkende coach sprak kort na het binnenhalen van de landstitel tegen sc Heerenveen (5-0) al lovende woorden over zijn voormalig collega.

Volgens Ten Hag heeft Ajax de 36ste landstitel in de clubgeschiedenis mede te danken aan Overmars. "Dat is een van de statements die ik na het binnenhalen van de titel heb gemaakt", vertelt Ten Hag in gesprek met De Telegraaf. "Wij hebben dit elftal samen geboetseerd. Dat heb ik Marc ook geappt. Marc is voor mij natuurlijk ontzettend waardevol geweest: als klankbord en als ruiswegnemer. Hij bleek voor mij de perfecte technisch directeur. Hopelijk krijgt Alfred ook zulke mensen om zich heen, want het team rondom het team is ontzettend belangrijk."

De taken van Overmars zullen bij Ajax voorlopig worden overgenomen door Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. "Je ziet dat Klaas het in de vingers heeft", gaat Ten Hag verder. "Je zou bijna zeggen dat hij ervoor in de wieg is gelegd. Er begint al veel met zijn persoonlijkheid, de drive die hij heeft. Hij is intelligent en laat zien dat hij strategisch kan denken. Dat deed hij als voetballer al door zijn carrière zorgvuldig op te bouwen en een stukje mentaliteit over te brengen. Hij ging altijd maximaal en dat doet hij in deze functie ook. Al is het voor mij moeilijk hem al volledig te beoordelen. Hij kwam toen de transfermarkt dicht was, dus moet hij zich nu écht bewijzen. Maar hij heeft zeker een aantal overeenkomsten met Overmars."

Laatstgenoemde vond al vrij snel een nieuwe baan bij Royal Antwerp, waar hij eind maart werd aangesteld als nieuwe technisch directeur. Ten Hag fantaseert voorzichtig over een nieuwe hereniging met zijn oud-collega. "Dat is een romantische gedachte. We zijn samen heel succesvol geweest. Het is moeilijk om te zeggen dat het gebeurt, maar het zou zeker kunnen", zegt Ten Hag over een mogelijke nieuwe samenwerking bij Ajax. "Grensoverschrijdend gedrag is een maatschappelijk probleem, want je ziet het overal: in de politiek en in het bedrijfsleven. Alles is met The Voice begonnen en hoeveel zaken hebben we daarna niet gehad? Als Johan Derksen terug kan…"