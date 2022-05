Noa Lang gaat helemaal los met microfoon en zet liedje over zichzelf in

Maandag, 16 mei 2022 om 00:36

Noa Lang hield zich zondag niet in tijdens de kampioenshuldiging van Club Brugge. De 22-jarige aanvaller, die met 1-3 overwinning tegen Royal Antwerp zijn tweede Belgische landstitel greep, nam op het bordes van de gelegenheid gebruik om op geheel eigenwijze de supporters van Blauw-Zwart toe te spreken.

"Supporters, we zijn weer kampioen!", schreeuwt Lang naar de laaiend enthousiaste menigte aan het Jan Breydelstadion. De voormalig Ajacied weet dat de supporters van Club Brugge al een liedje over hem hebben, maar: "Ik heb ook een liedje voor jullie: Noa is a Bruges Boys, Noa is a Bruges Boys!", zo zet Lang in, waarna het publiek meteen met de Oranje-international meezingt.

Lang heeft in ieder geval geleerd van het titelfeest van vorig jaar, toen hem werd verweten een antisemtisch supporterslied ten gehore te hebben gebracht: "Nog liever dood dan Sporting-Jood", zong Lang toen, met een verwijzing naar aartsrivaal Anderlecht. Club Brugge kwam dit seizoen in de reguliere competitie vijf punten tekort op Union Sint-Gillis, maar eiste onder leiding van de tussentijdse ingestroomde Alfred Schreuder zondag via het Belgische play-offsysteem alsnog de landstitel op.

Al eerder op de dag verscheen Lang op social media bij het vieren van de landstitel. De aanvaller stak direct na het binnenhalen van de landstitel in België met Club Brugge zijn tong uit naar ‘de haters’. In een video van ploeggenoot Clinton Mata maakt hij duidelijk dat hij landskampioen is, terwijl hij op zijn eigen Instagram Story feestviert in de kleedkamer. "Ik heb een vraag: waarom praten mensen het hele jaar? Ik antwoord niet eens, omdat ik geen tijd heb. Weet je, ik ben weer kampioen”, aldus Lang.