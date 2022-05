Viergever gaat na akkoord debuteren voor zijn vijfde club in de Eredivisie

Maandag, 16 mei 2022 om 00:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:12

Nick Viergever keert na een uitstapje naar Duitsland terug in de Eredivisie, zo meldt De Telegraaf. De 32-jarige verdediger van Greuther Fürth heeft daarover een akkoord bereikt met FC Utrecht, dat hem vanwege de degradatie uit de Bundesliga transfervrij kan inlijven. Viergever begint daarmee aan zijn vijfde avontuur op het hoogste niveau in Nederland.

Voor FC Utrecht komt de optie om Viergever zonder transfervergoeding toe te voegen aan zijn selectie als geroepen. De nummer zeven van het zondag afgelopen Eredivisie-seizoen ziet de 35-jarige Willem Janssen met voetbalpensioen gaan en raakte eind april Tommy St. Jago kwijt aan een zware blessure. Laatstgenoemde moet acht tot negen maanden herstellen van een gescheurde kruisband, waardoor Utrecht nu alleen Mark van der Maarel en Mike van der Hoorn centraal achterin overhield.

Volgens De Telegraaf is de overgang van de routinier naar Utrecht zo goed als beklonken. De Domstedelingen willen deze week de laatste plooien gladstrijken en hopen Viergever dan direct te presenteren. De mandekker verkaste vorig jaar zomer transfervrij van PSV naar Greuther Fürth, zijn eerste club buiten de Nederlandse grenzen. Viergever groeide direct uit tot een basisspeler, maar slaagde er niet in om zijn club te behoeden voor degradatie.

Greuther Fürth deed de drievoudig Oranje-international een aanbod om te blijven, maar kan door een clausule in het contract van Viergever een transfervrij vertrek niet voorkomen. De centrumverdediger annex linksback geeft de voorkeur aan een terugkeer naar Nederland, waar hij eerder Sparta Rotterdam, AZ, Ajax en PSV diende. Viergever heeft 299 wedstrijden in de Eredivisie op zijn naam staan en kan dus direct een mijlpaal bereiken in De Galgenwaard. Overigens vertrekt ook Jetro Willems via dezelfde regeling als Viergever na één seizoen alweer bij Greuther. De 28-jarige linksback hoopt vurig op een terugkeer bij PSV.