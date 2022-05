Theo Janssen geeft fiat aan Feyenoord: ‘Die 12 goals maakt hij ook in De Kuip’

Zondag, 15 mei 2022 om 23:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:20

In navolging van onder meer Mario Been ziet ook Theo Janssen een overstap van Zian Flemming naar Feyenoord zitten. De analist spreekt zondagavond in Studio Voetba lovend over de 23-jarige aanvallende middenvelder van Fortuna Sittard, die in de slotfase van het seizoen een doorslaggevende factor was in het bereiken van handhaving in de Eredivisie. "Dé man die het verschil heeft gemaakt, in goals, in slimmigheidjes", vindt ook Janssen.

Flemming bereikte voor het tweede Eredivisie-seizoen op rij een doelpuntenaantal van twaalf. Daarvoor zette de voormalig Ajacied in de slotfase van het seizoen een indrukwekkende eindsprint neer: Flemming maakte zes goals in zijn laatste zes competitieduels. "Het is een hele goede speler, met een goede basistechniek", zegt Janssen, die Flemming ook zondag zag scoren tegen NEC (0-1). "De beslissende bal schoot hij heel simpel binnen en hij had op het eind een redding met een kopbal van de lijn. Hij heeft zoveel bijgedragen aan dit elftal. Zonder hem waren ze denk ik nummer achttien geweest in de competitie." Uiteindelijk behaalde het elftal van Sjors Ultee de vijftiende plek, de laagste veilige eindnotering.

Janssen denkt dat Flemming, die nog twee jaar vastligt, bij Feyenoord zou passen. "Als Guus Til (momenteel gehuurd van Spartak Moskou, red.) niet terugkeert, dan zou ik Flemming geen gekke speler voor Feyenoord vinden. Ik vind het wel een speler die absoluut op een veel hoger niveau zou kunnen voetballen. Als jij twee jaar achter elkaar twaalf goals maakt bij een club onderin, dan kun je dat bij Feyenoord ook. Alleen: kun je straks met die druk omgaan? In De Kuip voetballen, 50.000 man, dan staat er toch heel veel druk op."

Flemming gaf zondag na de cruciale zege bij NEC een emotioneel interview samen met ploeggenoot Mats Seuntjens, bij wiens broer Ralf Seuntjens deze week een tumor werd ontdekt. Flemming loodste zijn collegaspits op sympathieke manier door het vraaggesprek, zag Pierre van Hooijdonk. "Ik zag dat interview bij ESPN met Seuntjens, dat vond ik geweldig", aldus de oud-spits. "ik word daar vrolijk van als ik hem zie. Buiten het feit dat ik hem een geweldige speler vind. Er zitten geen franjes aan, alles is functioneel. Hij maakt geen 37 scharen als het niet nodig is. Gewoon de bal aannemen, verwerken en naar de juiste kleur spelen, en met regelmaat tegen het net schieten."

Flemming liet zich al eerder ontvallen Feyenoord en AZ te zien zitten als vervolgstap. “Als ik in Nederland nu Feyenoord en AZ ziet en je mag op de positie spelen waar nu Guus Til en Dani de Wit spelen, dan is het voor mijn gevoel gewoon prijsschieten”, zei Flemming eind februari tegen ESPN. "Je hebt zoveel aanvallen in de box en krijgt zoveel kansen."