Internazionale stelt beslissing in Milanese titelstrijd uit tot laatste moment

Zondag, 15 mei 2022 om 22:42 • Shane Jebbink • Laatste update: 22:49

Internazionale heeft op bezoek bij Cagliari drie punten gepakt, waarmee de ploeg het titelfeest van stadsgenoot AC Milan in ieder geval een week heeft uitgesteld. I Nerazzurri namen een dubbele voorsprong via Matteo Darmian en Lautaro Martínez en maakten het karwei na een tegentreffer van Cagliari via nogmaals Martínez af: 1-3. Inter heeft met twee punten achterstand op AC Milan op de slotdag minimaal een gelijkspel van Sassuolo tegen zijn aartsrivaal nodig om kampioen te worden. Dan moet Inter zelf ook winnen van Sampdoria.

Cagliari-keeper Alessio Cragno werd na drie minuten al op de proef gesteld door een laag schot van Ivan Perisic, maar de doelman was paraat op het schot. Ook aan de andere kant werd de keeper geforceerd tot een redding, waar Lykogiannis Samir Handanovic op zijn pad naar het doel vond. Inter leek de score na elf minuten te openen in de Sardegna Arena, maar het doelpunt van Milan Skriniar werd door de VAR beoordeeld als buitenspel.

GOAL DARMIAN ?? De vervanger van Dumfries kopt prachtig binnen bij de tweede paal en zet Inter op voorsprong ??#ZiggoSport #SerieA #CagliariInter pic.twitter.com/PtPFd6HK2f — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 15, 2022

Een kwartier later kwamen de bezoekers uit Milaan wel op voorsprong. Perisic zette de bal vanaf de linkerkant uitstekend voor en vond een inlopende Darmian, die boven Lykogiannis torende en de bal binnenkopte. Op slag van rust leek Inter op een dubbele voorsprong te komen, toen Martínez uit de draai uithaalde na een voorzet van Nicolò Barella. De poging van de Argentijn belandde echter op de paal, waarna ook de rebound niet besteed was aan de spits.

Even na rust was Martínez wel succesvol. Barella stuurde de aanvalsleider de diepte in, waarna hij de bal uitstekend afschermde van Giorgio Altare en de bal achter Cragno schoot. Inter leek met het tweede doelpunt afstand te nemen, maar de ploeg van Simone Inzaghi werd verrast door een verwoestend afstandsschot van Lykogiannis. De Griekse linksback van Cagliari bracht met zijn doelpunt de spanning terug in de wedstrijd.

AANSLUITINGSTREFFER CAGLIARI ?? Cagliari is terug in de wedstrijd door een goal van Lykogiannis ??#ZiggoSport #SerieA #CagliariInter pic.twitter.com/Ps49ZnBTLY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 15, 2022

Een kwartier voor tijd kon Perisic na een goede voorzet van invaller Denzel Dumfries richting het doel koppen, maar zijn poging vloog net naast. Even later gooide Martínez de wedstrijd alsnog in het slot. Invaller Roberto Gagliardini werd de diepte in gestuurd door Marcelo Brozovic. De middenvelder vond op zijn beurt Martínez, die de bal over Cragno heen stifte. Dumfries leek in de blessuretijd voor het slotakkoord te zorgen, maar de Nederlandse rechtsback trof de paal.