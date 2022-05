Reservedoelman Lunin veroorzaakt én stopt strafschop namens Real Madrid

Zondag, 15 mei 2022 om 21:37 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:57

Cádiz en Real Madrid hebben zondagavond de punten gedeeld in LaLiga. De Koninklijke vond al in de vijfde speelminuut de voorsprong, die tien minuten voor het rustsignaal werd weggepoetst door de ploeg van trainer Sergio González. Voor Cádiz (achttiende met 36 punten) voelt het gelijkspel als een nederlaag, daar concurrent RCD Mallorca wél de drie punten pakt. In de laatste wedstrijd van LaLiga spelen de Andalusiërs een uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés.

Trainer Carlo Ancelotti wijzigde zijn ploeg op meerdere plekken ten opzichte van het gewonnen duel met Levante (6-0). Zo kregen Karim Benzema en Vinícius Júnior rust in aanloop naar de Champions League-finale, net als Luka Modric. Het trio werd vervangen door respectievelijk Mariano Díaz, Marco Asensio en Federico Valverde. In de defensie speelde Éder Militão op de plek van Jesús Vallejo, die naar de rechtsbackpositie schoof. Linksachterin verving Lucas Vázquez Ferland Mendy, terwijl Andriy Lunin een kans kreeg om zich te laten zien onder de lat.

Met een veredeld B-elftal schoten de Madrilenen uit de startblokken, want in de vijfde speelminuut werd de score al geopend. Via de linkerkant van het veld snelde Rodrygo op fraaie wijze het zestienmetergebied in, waarna hij Díaz van dichtbij een niet te missen kans bezorgde. Laatstgenoemde maakte geen fout en zette Real Madrid op een 0-1 voorsprong. Tien minuten voor het rustsignaal nivelleerde Cádiz de stand. Militão slaagde er niet in om de bal als gewenst weg te werken, waardoor Rubén Sobrino op de rand van de zestien in balbezit kwam. De aanvallende middenvelder had vervolgens een schitterend schot in huis dat via de onderkant van de lat binnenviel: 1-1.

In het tweede bedrijf kregen de Gaditanos een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. De doorgebroken Álvaro Negredo werd in het strafschopgebied gevloerd door Lunin, waarna arbiter Antonio Mateu Lahoz een penalty toekende. Negredo ging zelf achter de bal staan, maar zijn poging van elf meter werd gepakt door de sluitpost. In het restant van de wedstrijd gingen beide teams nog op zoek naar de winnende treffer, die echter niet meer werd gevonden: 1-1. Bij Cádiz kreeg Oussama Idrissi een basisplek.