Van Gaal gefileerd: ‘Als Frank de Boer dit had gedaan, was het land te klein’

Zondag, 15 mei 2022 om 21:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:27

Willem van Hanegem zet zijn vraagtekens bij de plek voor Vincent Janssen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De columnist van het Algemeen Dagblad begrijpt daarnaast niet waarom bondscoach Louis van Gaal Georginio Wijnaldum niet heeft opgeroepen voor de Nations League-duels met België, Wales en Polen in juni. “Dat gezanik dat Wijnaldum te weinig speelt, daar wordt de één wel op afgerekend en de ander niet”, aldus Van Hanegem.

Dat Vincent Janssen tot de voorselectie van Oranje voor de komende interlands behoort, heeft niet alleen in Mexico voor verrassende reacties gezorgd. De spits van Monterrey kent met 3 doelpunten in 27 wedstrijden geen sterk seizoen en werd onlangs zelfs uitgefloten door de supporters van zijn club. Ook Van Hanegem begrijpt weinig van diens oproep. “Vincent Janssen in de voorselectie plaatsen, dat lijkt haast wel dat Van Gaal thuis heeft gedacht: ik ga iets heel erg geks doen, wat kan mij het schelen, ik ben de baas. Laat ze vervolgens maar klagen”, schrijft Van Hanegem.

“Maar hij rekent dan buiten het feit dat de Nederlandse pers vrijwel alles wat Louis doet, normaal vindt”, vervolgt de Kromme. “Als Frank de Boer dit had gedaan, was het land echt te klein geweest. Maar Van Gaal roept straks misschien een spits op die niet eens alle interlands kan spelen omdat hij moet trouwen.” De uitnodiging van Van Gaal zal bij Janssen met gemengde gevoelens ontvangen zijn, daar de aanvaller op 4 juni in het huwelijksbootje stapt. Zijn moeder heeft laten weten dat hij het Nations League-duel met België bij een definitieve oproep in ieder geval laat schieten.

Van Hanegem kan zich voorstellen waarom er in Mexico verrast heeft gereageerd op de oproep van Janssen. “Hij maakte de laatste maanden zo weinig doelpunten dat ze daar nu nog steeds denken dat wij hier een grap uithalen met die jongen.” De columnist neemt het daarentegen wel op voor de door Van Gaal gepasseerde Wijnaldum, die het dit seizoen bij Paris Saint-Germain moest doen met een reserverol. “Dat gezanik dat hij te weinig speelt, daar wordt de één wel op afgerekend en de ander niet. Je vindt het als coach een vereiste of helemaal niet. En niet alleen als het je uitkomt. En Guus Til wel oproepen en Wijnaldum niet, dat geloof je bijna niet toch?”