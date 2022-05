Van Gaal ziet na Van Dijk volgende sterspeler op tv geblesseerd afhaken

Memphis Depay heeft zondagavond een nieuwe blessure opgelopen. De spits van Barcelona, die al het hele seizoen kwakkelde met zijn fitheid, moest zich in de uitwedstrijd tegen Getafe na 68 minuten laten vervangen. Depay ging gehurkt op het gras zitten, boog zijn hoofd, en leek last te hebben van zijn rib na een geïncasseerde tik van een tegenstander. Daarmee valt de kwetsuur op het eerste oog mee. Luuk de Jong, die net als Depay onderdeel uitmaakt van de voorselectie van Oranje, kwam voor de geblesseerde spits in het veld.

Louis van Gaal zal het zondagavond met leden ogen hebben aangezien. De bondscoach van Oranje was toch al niet te benijden, nadat Virgil van Dijk een dag eerder niet verder kon in de verlenging van de finale om de FA Cup. De aanvoerder van Liverpool en Oranje gaf na de wedstrijd aan 'een steek achterin zijn knie' te hebben gevoeld. Depay en Van Dijk zijn daarmee een vraagteken voor Oranje, dat in juni liefst vier wedstrijden achter elkaar speelt in de Nations League.

Memphis geblesseerd ?? De Nederlander moet noodgedwongen naar de kant en wordt vervangen door Luuk de Jong ??

Voor Depay staat met Barcelona nog één competitiewedstrijd op het programma, waarna de interlandperiode de seizoenafsluiting zal vormen. Oranje speelt op vrijdag 3 juni in Brussel tegen België; vijf dagen later wacht in Cardiff de ontmoeting met Wales. De ploeg van Van Gaal treft Polen op zaterdag 11 juni in Rotterdam en sluit de interlandperiode op dinsdag 14 juni af tegen Wales, opnieuw in De Kuip. Voor Van Gaal is de Nations League een cruciale voorbereiding op het WK later dit jaar.