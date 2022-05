Perez vindt prestaties van aanvaller ‘belangrijke reden’ achter landstitel Ajax

Zondag, 15 mei 2022 om 21:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:11

Brian Brobbey is in de ogen van Kenneth Perez de belangrijkste aanwinst van afgelopen seizoen in de Eredivisie. In het programma Dit was het weekend van ESPN geeft de analyticus aan dat de van RB Leipzig gehuurde spits ‘een hele belangrijke reden is dat Ajax de landstitel pakte’.

“De beste aanwinst van afgelopen seizoen? Nou, dat is toch een speler die een half jaar niet gevoetbald heeft en teruggehaald is", opent Perez. "Hij was geen eerste spits toen hij vertrok, speelde daarna niet en kwam terug als herboren. Brian Brobbey. Brobbey heeft niet normaal veel goals gemaakt per speelminuut (7 in 396 minuten in de Eredivisie, red.). Hij heeft ook nog eens cruciale doelpunten gemaakt. Hij heeft gewoon iedere 57 minuten dat hij op het veld stond een doelpunt gemaakt."

“Hij is wel een hele belangrijke reden geweest dat Ajax de titel heeft gepakt. Ik denk dat zijn transfer voor alle partijen heel goed is geweest. Leipzig heeft nu een speler die in waarde is gestegen, Ajax is er beter van geworden én Brobbey is zelf beter geworden.” In de zomer van 2021 maakte Brobbey de transfervrije overstap van naar die Roten Bullen, en dat was in de ogen van Perez de juiste beslissing. “Je kan je spits niet houden als hij niet eens in de buurt komt van een basisplek. Je kan dan nooit accepteren dat iemand een topsalaris vraagt. Als club zeg je dan ook van: tot hier en niet verder."

“Hij is vertrokken toen inderdaad vertrokken tot zijn eigen teleurstelling. Maar goed, hij is terug en hij heeft het fantastisch gedaan. Een half jaar lang heeft hij echt wel veel inbreng gehad bij Ajax.” Desalniettemin is Perez van mening dat Sébastien Haller de voorkeur moet krijgen in de spitspositie bij Ajax. “Haller heeft ook een krankzinnig seizoen gehad. Echt maf”, aldus de analyticus.