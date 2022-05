Theo soleert van eigen helft (!) naar wereldgoal en brengt AC Milan dichtbij

Zondag, 15 mei 2022 om 19:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:18

AC Milan heeft zondagavond in eigen huis tegen Atalanta een grote stap richting de titel gezet. De ploeg van trainer Stefano Pioli legde tegen la Dea een slordige eerste helft op de mat, maar maakte na rust het verschil. Rafael Leão zette Milan op het juiste spoor, waarna Theo Hernández met een weergaloze solo vanaf eigen helft het duel in het slot gooide. Internazionale neemt het vanavond om 20.45 in een uitduel op tegen degradatiekandidaat Cagliari. I Nerazzurri mogen geen fout maken, anders is Milan.

Bij de bezoekers begonnen Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners allen in de basiself van trainer Gian Piero Gasperini. De spanning leek beide ploegen in het eerste bedrijf overduidelijk parten te spelen. Waar de thuisploeg kampte met titelstress, wist Atalanta dat er gewonnen moest worden om een ticket voor de Europa League in eigen hand te houden. Het zorgde ervoor dat de aanwezige supporters in het San Siro voor rust een matte wedstrijd voorgeschoteld kregen.

MILAN OP VOORSPRONG ?? Leão breekt de ban voor de koploper van Italië: 1-0 ??#ZiggoSport #SerieA #MilanAtalanta pic.twitter.com/NyvpjfzEQy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 15, 2022

I Rossoneri poogden tevergeefs via de lange bal tot kansen te komen, terwijl Atalanta te slordig combineerde om Milan-doelman Mike Magnan serieus te testen. De wedstrijd leek in de 40ste minuut te ontbranden, toen Olivier Giroed op de rand van het zestienmetergebied een duw in zijn rug kreeg van Berat Djimsiti. Zowel scheidsrechter Daniele Orsato als de dienstdoende VAR wilde echter van niets weten.

WAT EEN GOAL ?? Theo Hernandez rondt een geweldige rush af en verdubbelt de voorsprong voor Milan ??#ZiggoSport #SerieA #MilanAtalanta pic.twitter.com/bh8nNRaXMz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 15, 2022



Milan begon allesbehalve overtuigend aan de tweede helft, maar slaagde er desondanks wel in om uit de counter genadeloos toe te slaan. Leão werd diep gestuurd door de koud ingevallen ingevallen Junior Messias, liet vervolgens Koopmeiners zijn hielen zien en rondde daarna fraai af door de benen van Juan Musso: 1-0. Atalanta was niet bij machte om aanvallend een vuist te maken, waardoor Hernández de wedstrijd een kwartier voor tijd op schitterende wijz in het slot gooide. De linksback soleerde van eigen helft, kon niet worden aangepakt door een drietal Atalanta-spelers en schoof hierna beheerst met links binnen: 2-0.