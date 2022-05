Luis Suárez breekt met Atlético Madrid en is transfervrij op te halen

Zondag, 15 mei 2022 om 19:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:49

Luis Suárez vertrekt aan het einde van dit seizoen bij Atlético Madrid, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Los Colchoneros melden dat de 35-jarige aanvaller zondagavond zijn laatste wedstrijd speelt in het Wanda Metropolitano, waar de Madrilenen aantreden tegen Sevilla. Suárez beschikt over een aflopend contract en de Uruguayaan gaat dat niet verlengen. Waar de toekomst van el Pistolero ligt, is vooralsnog onbekend.

Kort voor de aftrap van het LaLiga-duel met Sevilla treedt Atlético naar buiten met het officiële bericht. Hoewel het nieuws op een onverwacht moment gepubliceerd wordt, komt de aankondiging niet als een complete verrassing. Volgens het Spaanse GOAL heeft zowel Suárez als de club er vrede mee om de samenwerking niet te verlengen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano voegt er op Twitter aan toe dat het vooralsnog onduidelijk is waar Suárez komend seizoen speelt en waar zijn voorkeur naar uitgaat. Wel weer Romano dat een vertrek naar de Verenigde Staten voorlopig uitgesloten is.

Al término de partido, el Wanda @Metropolitano rendirá homenaje a @LuisSuarez9 y @HHerreramex, que se despiden hoy de la familia atlética. Tras el final del duelo no os levantéis de vuestras butacas porque viviremos un momento muy especial ???#GraciasSuárez #GraciasHerrera pic.twitter.com/RPp1aP59Du — Atlético de Madrid (@Atleti) May 15, 2022

Daags voor het voorlaatste LaLiga-duel van Atlético in het seizoen hintte trainer Diego Simeone al op het vertrek van Suárez. "Ik heb half november een gesprek met Luis gehad. Lang, hard, oprecht... We hebben open gesproken over de toekomst en wat we van elkaar verwachtten. Van dat gesprek tot vandaag dag respecteer ik Luis Suárez en ik ben hem dankbaar voor. Zondag gaat hij spelen en afgelopen vorig seizoen was geweldig. Ook dit seizoen is hij nog altijd clubtopscorer”, aldus Simeone.

Suárez kwam in de zomer van 2020 over van Barcelona voor een bedrag van zeven miljoen euro. Met Atlético legde de spits afgelopen seizoen beslag op de Spaanse landstitel. Hij had een groot aandeel, daar hij in 32 optredens liefst 21 keer tot scoren kwam. In de huidige voetbaljaargang is Suárez beduidend minder productief, daar in 33 LaLiga-duels tot ‘slechts’ 11 treffers kwam. In totaal droeg de goalgetter, inclusief de wedstrijd tegen Sevilla, 82 keer het shirt van Atlético.