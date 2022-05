Brobbey vraagt én krijgt ook cijfer van Fresia: ‘Oef, dat is wel weinig, hoor’

Zondag, 15 mei 2022 om 18:34 • Tom Rofekamp

Brian Brobbey geeft zichzelf een 7 voor zijn afgelopen halfjaar bij Ajax. De huurling van RB Leipzig keerde in de winter na een half seizoen in Duitsland terug in Amsterdam en was verantwoordelijk voor tal van cruciale goals in de gewonnen titelstrijd. Brobbey vraagt dienstdoende verslaggeefster Fresia Cousiño Arias van ESPN óók om een beoordeling, maar is ontevreden over wat hij te horen krijgt.

Brobbey maakte in de elf competitieduels die hij speelde liefst zeven treffers, waaronder een cruciale voor het landskampioenschap in het uitduel met NEC (0-1) en de vierde treffer in de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen (5-0). Ook zondag, was de spits weer trefzeker met de openingstreffer in de seizoenafsluiter tegen Vitesse (2-2). Ook Cousiño Arias erkent de belangrijke rol die Brobbey speelde sinds zijn terugkeer in de hoofdstad.

Brian Brobbey vraagt aan Fresia hem een cijfer te geven voor zijn prestaties bij @AFCAjax, maar is niet tevreden met haar antwoord ??#vitaja #deontknoping pic.twitter.com/CaXuTVgsvl — ESPN NL (@ESPNnl) May 15, 2022

"Als je jezelf een cijfer mag geven, wat zou dat dan zijn?", vraagt de verslaggeefster. "Een 7", antwoordt Brobbey resoluut, die de vraag onmiddellijk terugstelt: "Wat zou jij me geven?" Cousiño Arias peinst even, maar komt toch al snel met een reactie: "Ik denk wel een 7.5." "Oef", brengt Brobbey uit. "Dat is wel weinig, hoor."

Op een serieuzer moment geeft de twintigjarige aanvaller andermaal aan dat zijn intentie is om ook na de zomer in Amsterdam te blijven (Brobbey jubelde ook na de kampioenswedstrijd al dat hij 'met Ajax de Champions League in zou gaan')"Ik hoop dat het goed gaat komen. Ik weet het nog niet zeker, maar ik hoop het. Mijn zaakwaarnemer gaat het regelen. Dat ik koste wat het kost terugwil naar Ajax, dat is al gezegd."