Werder Bremen na een jaar weer terug in de Bundesliga; HSV naar play-offs

Zondag, 15 mei 2022 om 18:35 • Shane Jebbink • Laatste update: 18:46

Werder Bremen keert na een jaar afwezigheid weer terug in de Bundesliga. De Noord-Duitsers wonnen op de laatste speeldag in de 2. Bundesliga in eigen huis met 2-0 van Jahn Regensburg, waarmee de ploeg de tweede plek op de ranglijst behield. HSV verzekerde zich met een 2-3 overwinning op Hansa Rostock van een ticket voor play-offs om promotie/degradatie. Hierin treft de club uit Hamburg Hertha BSC, dat als zestiende eindigde in de Bundesliga. Schalke 04 won in Nürnberg, waarmee het kampioenschap werd veiliggesteld door die Königsblauen.

Werder Bremen wist zondagmiddag dat het minstens een punt moest pakken tegen laagvlieger Jahn Regensburg om HSV onder zich te houden. De ploeg van trainer Ole Werner slaagde met een 2-0 overwinning met verve in die missie. De doelpunten werden gemaakt door Niclas Füllkrug en Marvin Duksch. Zo keert Werder Bremen terug naar de Bundesliga, na slechts een jaar afwezigheid. Werder begon heel matig aan het seizoen en leek ver weg te zijn van promotie, maar mede door een zegereeks van zeven wedstrijden tussen december en februari brachten die Grün-Weißen zichzelf in positie om stijging naar het hoogste niveau te bewerkstelligen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook HSV maakt nog kans op promotie. Die Rothosen wonnen op bezoek bij Hansa Rostock met 2-3, waardoor ze Darmstadt op doelsaldo onder zich hielden en de derde plek veilig wisten te stellen. HSV leek een maand geleden na het verlies bij Holstein Kiel (1-0) ver weg te zijn van een mogelijke promotie, maar de club gaat mede door een winstreeks van vijf wedstrijden toch naar de play-offs. Daarin treft de ploeg uit de havenstad Hertha BSC, dat zaterdag in extremis op de zestiende plek terecht kwam in de Bundesliga. De Berlijners leken ondanks een verlies op bezoek bij Borussia Dortmund in veilige haven, maar concurrent Stuttgart wist in de blessuretijd te winnen van FC Köln, waardoor Hertha veroordeeld is tot het spelen van het cruciale tweeluik tegen HSV.

Schalke kampioen

Schalke verzekerde zich vorige week al van promotie naar de Bundesliga en kon met een zege ook de titel in de 2. Bundesliga binnen slepen. De ploeg van trainer Mike Büskens won door het openingsdoelpunt van Rodrigo Zalazar en een late treffer van Simon Terodde met 1-2 van 1. FC Nürenberg, waardoor het kampioenschap een feit was. Schalke gaat mét Nederlander Thomas Ouwejan naar het hoogste niveau in Duitsland, aangezien donderdag bekend werd dat de vleugelverdediger definitief wordt overgenomen van AZ. Ouwejan was met drie goals en acht assists een belangrijke schakel in het succes van Schalke.