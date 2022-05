Erik ten Hag slaat Curaçao over, maar gaat maandag nog wel feesten

Zondag, 15 mei 2022 om 17:56 • Dominic Mostert

Erik ten Hag reist niet mee met de spelersgroep van Ajax naar Curaçao. Een groot deel van de selectie vliegt dinsdag naar het Caribisch eiland voor een verblijf van vijf dagen. Er wordt niet alleen vakantie gevierd, want Ajax speelt volgende week vrijdag ook een vriendschappelijk potje tegen de nationale ploeg van Curaçao en er zijn wat sponsorverplichtingen, daar de naam van Curaçao op de mouw van het shirt prijkt. Ten Hag kiest ervoor om zich te richten op het werk bij zijn nieuwe club Manchester United.

"Morgen is er nog een feest met het personeel, maar ik ga niet mee naar Curaçao", maakt de oefenmeester duidelijk op de persconferentie na zijn laatste wedstrijd als trainer van Ajax (2-2 tegen Vitesse). Hij acht het 'begrijpelijk' om alvast werk te verrichten voor zijn nieuwe baan. "Er is veel werk te doen daar. Bij iedere club is dat zo. In de staf moet nog een aantal dingen worden georganiseerd en ook in de selectie. Daar gaan we ons vanaf morgen intensief mee bezighouden." Ten Hag wil onder meer de aanstelling van assistenten Mitchell van der Gaag en Steve McClaren vlottrekken in de komende weken.

Wel heeft de trainer vakantieplannen, geeft hij toe. "Timemanagement is ook belangrijk. Het was ook weer een zwaar seizoen. Even de accu opladen is noodzakelijk." De oefenmeester spreekt van 'het einde van een heel mooie reis' die hij heeft beleefd bij Ajax. "Met de spelersgroep, de staf en de directie. Het was geweldig. Het heeft heel veel opgeleverd. Veel titels, maar ook aantrekkelijk voetbal. De identiteit van Ajax is bevestigd en dat geeft een voldaan gevoel."

Voor de camera van ESPN weidt hij uit over zijn ontwikkeling sinds zijn aanstelling bij Ajax in december 2017. "Je maakt zoveel mee en dat neem je mee in je bagage. Natuurlijk wordt er wat van je managementkwaliteiten gevraagd. Dat maak je alleen maar mee als je ermee geconfronteerd wordt en dat heb ik gedaan", blikt hij terug. "Daarin hebben we vele keuzes gemaakt en heel veel dingen zou ik precies weer zo doen, want we zijn immers drie keer kampioen geworden en hebben nog andere titels behaald."

Aan het begin van zijn dienstverband werd Ten Hag bekritiseerd om zijn mediaoptredens, maar daarin heeft hij zich naar zijn eigen inzicht ontwikkeld. "Dat moet je ook veel doen, je wordt er vaak mee geconfronteerd en dan gaat het je ook steeds makkelijker af", licht Ten Hag toe. De oefenmeester is dan ook voorbereid op de Engelse journalisten. "Maar uiteindelijk gaat het om de kleedkamer. De kleedkamer moet je managen en je moet zorgen dat het functioneert, dat is het belangrijkste voor een trainer, want daarmee win je wedstrijden."