Besiktas houdt hoop op Europees voetbal ondanks twee rode kaarten in leven

Zondag, 15 mei 2022 om 17:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:40

Besiktas heeft zondagmiddag het sprankje hoop op Europees voetbal in leven gehouden. Danzkij treffers van Cyle Larin en Josef werd er op bezoek bij Göztepe met 0-2 gewonnen. Kara Kartallar kwamen door rode kaarten voor Valentin Rosier en Josef voor rust met negen man te staan, terwijl Göztepe het duel ook met tien man eindigde. Trabzonspor won tegelijkertijd met 2-1 van Altay. Door de zege mag Besiktas nog steeds hopen op een ticket voor de Europa League. De ploeg komt op drie punten van nummer vier Istanbul Basaksehir, dat nog wel een wedstrijd achter de hand heeft.

Göztepe - Besiktas 0-2

Besiktas kwam al vroeg in de wedstrijd in de problemen, daar Valentin Rosier nog voor het verstrijken van de negentiende speelminuut een tweede gele kaart kreeg van arbiter Ümit Öztürk. Desalniettemin kwamen de bezoekers halverwege het eerste bedrijf op een 0-1 voorsprong dankzij Cyle Larin. Binnen vijf speelminuten werd de voorsprong vervolgens verdubbeld. Ditmaal was het Josef die scoorde op aangeven van Francisco Montero. Tien minuten voor het rustsignaal kwam Besiktas zelfs met negen man te staan: Josef werd kort na zijn treffer met direct rood van het veld gestuurd. Ondanks de ondertalsituatie hield Besiktas de voorsprong vast tot het laatste fluitsignaal. Een kwartier voor het eindsignaal kwam Göztepe nog met tien man te staan nadat Adis Jahovic een directe rode prent kreeg van Öztürk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Trabzonspor - Altay 2-1

De thuisploeg begon dominant aan het Süper Lig-duel tegen het gedegradeerde Altay, al resulteerde dit niet direct tot grote kansen. Met twintig minuten op de klok was de voorsprong van Trabzonspor echter wel een feit. Serkan Asan zette voor vanaf de rechterflank, waarna Ibrahim Öztürk de bal op ongelukkige wijze achter zijn eigen doelman schoot: 1-0. De bezoekers kwamen twintig minuten voor tijd toch langszij via Martín Rodríguez, die met een schot van buiten het zestienmetergebied doel trof. De landskampioen boekte uiteindelijk wel een zege in eigen huis, aangezien Anthony Nwakaeme in de slotfase vanaf de strafschopstip oog in oog met doelman Cihan Topaloglu niet faalde: 2-1.