Noa Lang viert landstitel uitbundig en heeft directe boodschap voor ‘haters’

Zondag, 15 mei 2022 om 17:05 • Mart van Mourik

Noa Lang steekt direct na het binnenhalen van de landstitel in België met Club Brugge zijn tong uit naar ‘de haters’. In een video van ploeggenoot Clinton Mata maakt hij duidelijk dat hij landskampioen is, terwijl hij op zijn eigen Instagram Story feestviert in de kleedkamer. "Ik heb een vraag: waarom praten mensen het hele jaar? Ik antwoord niet eens, omdat ik geen tijd heb. Weet je, ik ben weer kampioen”, aldus Lang. Zondagmiddag werd Club Brugge voor de achttiende keer in de clubhistorie landskampioen na een 1-3 zege op Royal Antwerp FC.