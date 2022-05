SC Heerenveen verovert plek acht dankzij dubbelslag Sydney van Hooijdonk

SC Heerenveen is op de achtste positie in de Eredivisie geëindigd. Dankzij een 3-1 overwinning overwinning op Go Ahead Eagles verzekerden de Friezen zich van play-offs om een ticket voor de Conference League. Sydney van Hooijdonk was met een dubbelslag de grote man bij de ploeg van trainer Ole Tobiasen. Door de zege van Heerenveen greep SC Cambuur, dat zijn respectievelijke wedstrijd won van FC Groningen (2-3), naast een plek in de play-offs. NEC Nijmegen eindigt na de nederlaag tegen Fortuna Sittard op de elfde positie in de Eredivisie.

SC Heerenveen - Go Ahead Eagles 3-1

De Friezen begonnen overtuigend aan de ontmoeting in de strijd om de achtste plek. In de negende speelminuut Amin Sarr kwam oog in oog te staan met doelman Andries Noppert, die met zijn voet een treffer voorkwam. Na een half uur spelen was het alsnog raak voor Heerenveen. Sarr bezorgde de bal bij Van Hooijdonk, die op koelbloedige wijze de 1-0 aantekende. Ook de 2-0 kwam op naam van de spits. In de tweede helft was er een versnelling langs de zijlijn van Thom Haye, die met veel gevoel een voorzet afleverde bij Van Hooijdonk. De inlopende spits behield het overzicht en plaatste de bal met het hoofd in de linkerhoek: 2-0. De beslissing viel in de 87ste minuut, toen Anthony Musaba de 3-0 op het scorebord zette. Uiteindelijk maakte Jacob Mulenga nog een eretreffer namens Go Ahead: 3-1.

FC Groningen - SC Cambuur 2-3

De thuisploeg begon zwak aan het duel en het gebrek aan concentratie kwam Groningen al in de twaalfde speelminuut duur te staan. In eerste instantie verzuimde Sekou Sylla om oog in oog met doelman Peter Leeuwenburgh de score te openen, maar uit de corner die volgde werd de 0-1 alsnog op het scorebord gezet. De hoekschop van Robin Maulun werd door Roberts Uldrikis op succesvolle wijze verlengd richting de verre hoek: 0-1. Na een impasse van circa veertig speelminuten verdubbelde Cambuur zijn voorsprong in de tweede helft.

Op de rand van het zestienmetergebied sneed Issa Kallon naar binnen een speelde hij de bal ogenschijnlijk net iets te ver voor zich uit. Met zijn actie legde hij het leer echter onbewust klaar voor Mees Hoedemakers, die met een schuiver in de linkerbenedenhoek voor 0-2 zorgde. Na een klein uur spelen nam Jörgen Strand Larsen op aangeven van Romano Postema de aansluitingstreffer voor zijn rekening: 1-2. Cambuur herstelde de voordelige marge van twee treffers overigens al binnen drie minuten na de 1-2. In de zestien maakte Bjorn Meijer een overtreding op Mitchel Paulissen, waarna arbiter Rob Dieperink een strafschop toekende aan de bezoekers. Kallon maakte vanaf elf meter geen fout: 1-3. Diep in blessuretijd zette Romano Postema de 2-3 eindstand op het scorebord.

NEC - Fortuna Sittard 0-1

De thuisploeg speelde voor plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal, terwijl Fortuna punten wilde pakken om uit de degradatiezone te stijgen. De bezoekers kwamen op voorsprong in Nijmegen. Paul Gladon legde met de hak de bal panklaar voor Zian Flemming, die de bal langs Mattijs Branderhorst binnenschoof. Johnathan Okita maakte met een volley bijna de gelijkmaker, maar Yannick van Osch bleek paraat te zijn.

Na een klein uur leek Flemming na een uitstekende dribbel mede door miscommunicatie in de Nijmeegse verdediging alleen af te lopen op Branderhorst, maar de aanvallende middenvelder van Fortuna miste met zijn schot richting. Aan de andere kant werd een vrije trap van Lasse Schöne door Rodrigo Guth panklaar gelegd voor invaller Javier Vet, die echter over de bal heen maaide. Ook Okita kreeg de bal in de herkansing niet in het doel, terwijl Flemming in de slotfase nog een curciale redding bracht op de doellijn.