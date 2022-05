Schmidt neemt dankzij uitblinker Mvogo met moeizame zege afscheid van PSV

Zondag, 15 mei 2022 om 16:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:33

Roger Schmidt heeft zondagmiddag met een moeizame zege op PEC Zwolle afscheid genomen van PSV. In het laatste competitieduel van het seizoen stond er voor beide ploegen niks meer op het spel. Dankzij treffers van Bruma en Gervane Kastaneer zochten PEC en PSV de kleedkamers met een 1-1 ruststand op. Invaller Richard Ledezma bezorgde de ploeg van Schmidt uiteindelijk de zege: 1-2. Yvon Mvogo was aan Eindhovense kant de grote uitblinker met elf uitstekende reddingen.

De Eindhovenaren misten tijdens het laatste Eredivisie-duel van het seizoen een waslijst aan spelers. Onder anderen André Ramalho, Ritsu Doan, Olivier Boscagli, Yorbe Vertessen en Marco van Ginkel ontbraken vanwege uiteenlopende blessures. Daar kwam de afwezigheid van Eran Zahavi nog eens bovenop. De Israëlische raakte tijdens de afsluitende training geblesseerd na een botsing. Na een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan voormalig PEC-speler Jody Lukoki trapten de Blauwvingers af. De thuisploeg maakte in de openingsfase zijn intenties duidelijk om de Eredivisie met opgeheven hoofd te verlaten, want PEC ving het duel in het eigen MAC³PARK Stadion met de nodige overtuiging aan.

Kastaneer liet na een lange bal van Kenneth Paal na om de score te openen. De spits heeft het gehele seizoen al moeite om het net te vinden en stuitte nu al vroeg oog in oog met doelman Yvon Mvogo op de sluitpost van PSV. Aan de andere kant wisten de bezoekers vervolgens met het nodige geluk wel de ban te breken via Bruma, die na een gesmoord schot van Cody Gakpo simpel onder Lamprou kon binnenschuiven: 0-1. PEC werd uiteindelijk binnen het kwartier alsnog beloond voor het goede spel, al kwam ook deze goal door het nodige geluk tot stand. Joey Veerman tikte de bal weg voor de voeten van Daishawn Redan, waarna Kastaneer het speeltuig overtuigend tegen de touwen joeg: 1-1.

Nog geen minuut later dacht de spits ook zijn derde treffer van het seizoen te maken, nadat hij een afgemeten voorzet van Paal vogelvrij in het doel kopte. Na tussenkomst van de VAR ging er echter vanwege buitenspel een streep door de treffer van Kastaneer. PSV drong gedurende het eerste bedrijf meer aan en dacht tien minuten voor rust opnieuw op voorsprong te komen, alleen werd ook de tweede treffer van Bruma door scheidsrechter Edwin van de Graaf geannuleerd wegens buitenspel. Beide ploegen gaven ook in de tweede helft de nodige kansen weg. Zo liet Gakpo zich direct gelden met een afstandsschot op de paal, terwijl Mvogo zich aan de overzijde maar weer eens wist te onderscheiden met een katachtige reflex op een doelpoging van Redan.

Het duel golfde op en neer en invaller Ryan Koolwijk, die na dit seizoen zijn schoenen aan de wilgen hangt, leek bijna in stijl afscheid te nemen. De middenvelder van PEC zag zijn schot richting de kruising gaan, echter bracht Mvogo opnieuw redding. Het was uiteindelijk PSV dat het seizoen met een overwinning afsloot. Invaller Richard Ledezma hielp eerst een reuzenkans om zeep, maar luttele minuten later had hij zijn vizier wel op scherp na een pass van achteruit van Jordan Teze: 1-2.