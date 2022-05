‘Superspits’ Álvarez laat afscheid Ten Hag op de valreep met sisser aflopen

Zondag, 15 mei 2022 om 16:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:31

Erik ten Hag heeft zijn tijdperk als hoofdtrainer van Ajax met een remise afgesloten. In de laatste competitiewedstrijd van het seizoen - waarin de kersverse landskampioen voor spek en bonen speelde - draaide Vitesse een 0-1 achterstand om in een 2-1 voorsprong, die in een overwinning leek uit te monden. Edson Álvarez trok vijf minuten voor tijd echter de stand toch gelijk met zijn derde competitietreffer op rij: 2-2. Behalve het bekronen van het 130-jarig bestaan hadden overigens ook de Arnhemmers zelf niets om voor te spelen: ze waren al verzekerd van een plek in de play-offs om Europees voetbal.

In zijn laatste duel aan het roer koos Erik ten Hag om Jay Gorter zijn competitiedebuut te gunnen. Daarmee werd de normaliter doelman van Jong Ajax alweer de vierde sluitpost onder de lat in het eerste elftal van de Amsterdammers dit seizoen, na Remko Pasveer, André Onana en Maarten Stekelenburg. Gorters collega aan de overkant Markus Schubert was echter de eerste die moest vissen. Na een kwartier spelen stuurde Dusan Tadic Brian Brobbey met een fraaie steekpass weg en laatstgenoemde rondde koelbloedig af: 0-1.

Vitesse, dat de landskampioen voorafgaand aan de wedstrijd traditiegetrouw het veld op liet komen in een erehaag, verzuimde halverwege de eerste helft een fout van centrale verdediger Devyne Rensch af te straffen. Veel verder dan een schuiver van voormalig Ajacied Riechedly Bazoer in de handen van Gorter kwam de ploeg van Thomas Letsch niet voor rust, maar ook Ajax wist niet meer te creëren dan een vrije trap van Tadic.

Direct na de pauze werd balverlies van Sébastien Haller bij een kansrijke aanval genadeloos afgestraft door Vitesse. Matus Bero bezorgde de bal bij MillionManhoef, die razendsnel richting de andere kant van het veld snelde. De middenvelder bezorgde bal op een presenteerblaadje op clubtopscorer Loïs Openda, die moeiteloos binnenschoof voor de gelijkmaker. Plotsklaps draaide de thuisploeg de wedstrijd compleet om. Vier minuten na zijn eerste treffer kreeg Openda de bal via het been van Daley Blind wederom voor zijn voeten. In eerste instantie had Gorter nog een geweldig antwoord op de inzet van de Belg, maar de rebound was de goalie te machtig: 1-2.

Op het uur nauwkeurig trok Steven Berghuis de stand bijna weer gelijk, maar het gekrulde schot van de aanvaller spatte uiteen op de lat boven Schubert. Gorter beloonde aan de overzijde andermaal het vertrouwen van Ten Hag met een fraaie reflex op een inzet van wederom Openda.

Ten Hag maakte van de gelegenheid nog gebruik om Anass Salah-Eddine zijn officiële debuut in Ajax 1 te gunnen, maar leek zijn vierenhalfjarige periode als hoofdtrainer in Amsterdam in mineur te zien eindigen. Álvarez besliste met een kopbal uit een afgemeten hoekschop van Berghuis echter anders.