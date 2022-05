AZ laat zich in wedstrijd om des keizers baard verrassen door RKC Waalwijk

Zondag, 15 mei 2022 om 16:31 • Shane Jebbink • Laatste update: 16:55

RKC Waalwijk heeft zijn laatste wedstrijd van het seizoen verrassend winnend afgesloten in Alkmaar. AZ wist het eerste doelpunt van RKC nog weg te poetsen, maar het tweede doelpunt van de mannen van Joseph Oosting bleek de thuisploeg te machtig: 1-2. Met de winst eindigt RKC op de tiende plaats in de Eredivisie en kan het op vakantie. AZ eindigt vijfde in de Eredivisie en speelt donderdag in en tegen Heerenveen voor de play-offs om Europees voetbal.

De eerste kans van de wedstrijd was voor AZ. Said Bakari leek de bal na een mislukte voorzet van Dani de Wit te kunnen verwerken, maar werd de bal ontfutselt door Jesper Karlsson. De Zweed liep af op het doel van RKC maar stuitte op Etienne Vaessen. De bezoekers leken wakker geschud en kwamen na een kwartier spelen op voorsprong in Alkmaar. Bakari leverde de bal panklaar op Finn Stokkers, die niet twijfelde en de trekker overhaalde: 0-1.

Op slag van rust kwam AZ langszij. Een hoekschop vanaf links werd in het strafschopgebied gebracht door Karlsson. Dani de Wit kwam naar de eerste paal lopen en kopte de voorzet onberispelijk binnen: 1-1. De bezoekers herpakten de voorsprong weer na een dik uur spelen. Op het middenveld werd de bal door Jurien Gaari veroverd, waarna hij de bal afleverde bij Stokkers. De aanvaller wist een doorlopende Gaari weer te bereiken, waarna hij kon afwerken: 1-2. Tien minuten voor tijd maakten de bezoekers uit Waalwijk de derde treffer.

Bakari kon opstomen aan de rechterkant en leverde een uitstekende voorzet af op Roy Kuipers. Het talent schoot de bal onberispelijk achter Peter Vindahl. Daarmee zorgde hij direct voor het slotakkoord. Met de overwinning in het AFAS Stadion sloot RKC zijn seizoen op uitstekende wijze af. AZ zal zich voor donderdag moeten herpakken, aangezien de ploeg dan uit komt tegen Heerenveen. De ploeg van Pascal Jansen hoopt dan de eerste stap naar een Conference League-ticket te zetten.