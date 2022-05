Twitteraars walgen van supporters van Feyenoord in duel met FC Twente

Zondag, 15 mei 2022 om 15:17

Supporters van Feyenoord worden op sociale media bekritiseerd om het maken van onsmakelijke geluiden tijdens de wedstrijd tegen FC Twente. Gedurende de eerste helft werd door toeschouwers het geluid van vuurpijlen nagebootst. Het was vrijdag exact 22 jaar geleden dat er 23 personen overleden door de vuurwerkramp in Enschede. Overigens leidt Twente met 0-2 na de eerste helft door doelpunten van Dimitrios Limnios en Gijs Smal.

Het is niet voor het eerst dat er vuurwerkgeluiden klinken in De Kuip tijdens een wedstrijd tussen Feyenoord en Twente. In januari 2013 diende Twente bij de KNVB al een klacht in over de vuurwerkgeluiden tijdens een duel met Feyenoord. Toen zei de club uit Enschede al vaker geconfronteerd te zijn met het onsmakelijke gedrag. In september 2019 waren de geluiden opnieuw te horen bij een editie van Feyenoord - Twente.

Sis geluiden en heel @KNVB spreekt er schande van. Vuurwerkgeluiden is schijnbaar al heel normaal en acceptabel. Als je geen sfeer kunt maken dan ga je maar vuurwerkgeluiden maken. #feijenoord #FCTwente — Dino1964 (@Dino19641) May 15, 2022

Hoor ik het nou echt? Zelfs bij een wedstrijd om des keizers baard af en toe wat vuurwerkgeluiden…. Het Legioen wordt vaak geprezen, maar dit is al ruim 20 jaar sneu! #feytwe — Ted Hulsman (@tedhulsman) May 15, 2022

Leuk hoor! Hadden we nog niet eerder gehoord. De vuurwerkgeluiden wel. Sneu volk daar in de Kuip. — Dirk-Jan Jonkers (@DJ1402) May 15, 2022