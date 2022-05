Teleurgesteld Mainz ziet Boëtius na vier jaar transfervrij vertrekken

Zondag, 15 mei 2022 om 11:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:18

Jean-Paul Boëtius is bezig aan zijn laatste weken als speler van FSV Mainz 05. De 28-jarige aanvaller is met de Duitse club geen verlenging van zijn contract overeengekomen, waardoor hij deze zomer gratis de deur uitloopt. Boëtius beschikte bij de nummer acht van de Bundesliga over een aflopend contract. Waar de toekomst van de buitenspeler ligt is niet bekend.

Het vertrek van Boëtius doet Mainz pijn. De zaterdag als nummer acht geëindigde Bundesliga-club had de verbintenis van de aanvaller graag verlengd, zo gaf trainer Bo Svensson te kennen na de laatste competitiewedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (2-2). "We wilden dat hij bleef. Hij was een erg belangrijke speler die altijd alles gaf. Maar hij is een volwassen man die een beslissing heeft genomen die voor hem het beste is", aldus Svensson.

Boëtius werd in 2018 voor 3,5 miljoen euro door Mainz overgenomen van Feyenoord. In de Bundesliga groeide de Nederlander uit tot een vaste kracht. In vier seizoenen kwam hij tot 122 wedstrijden op het hoogste niveau, waarin hij 12 keer wist te scoren. Door het naderende vertrek van Boëtius blijft Delano Burgzorg de enige overgebleven Nederlander bij Mainz. Eerder werd al bekend dat Jeremiah St. Juste komende zomer de overstap maakt naar Sporting Portugal.

Boëtius doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte bij de Rotterdamse club zijn debuut in het betaalde voetbal. In 2015 werd hij verkocht aan FC Basel, dat hem uitleende aan KRC Genk. Met een driejarig contract keerde Boëtius in 2017 terug bij Feyenoord als vervanger van de naar Istanbul Basaksehir vertrokken Eljero Elia. Na een rode kaart tegen De Graafschap in het seizoen 2018/19 besloot trainer Giovanni van Bronckhorst Boëtius uit de selectie te zetten. Anderhalve week later vertrok hij naar Mainz.