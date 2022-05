The Sun: Frenkie bereid om zes miljoen op te offeren voor transfer naar City

Zondag, 15 mei 2022 om 11:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:25

Frenkie de Jong is bereid om zes miljoen euro aan achterstallige lonen links te laten liggen om een transfer naar Manchester City te bewerkstelligen, stelt the Sun. De Engelse grootmacht zag toe hoe de middenvelder in 2019 de voorkeur gaf aan Barcelona, waar De Jong een salarisvoorstel kreeg van 470.000 euro per week. De Jong was vervolgens een van de spelers die tijdens de coronapandemie een salarisoffer deed van dertig procent, toen Barça in financieel zwaar weer verkeerde. Nu zou hij bereid zijn om af te zien van de achterstallige betaling in ruil voor een transfer naar City.

Josep Guardiola sprak meermaals uit graag over De Jong te zullen beschikken, toen de middenvelder de interesse van City in 2019 links liet liggen voor een overstap naar Barcelona. De Catalaanse grootmacht bood De Jong een weeksalaris van 470.000 euro, maar kampt momenteel met grote schulden. Het leidde er in november 2020 toe dat spelers als De Jong en Gerard Piqué een deel van hun salaris uitstelden. The Sun schrijft dat De Jong nog altijd recht heeft op het verschuldigde bedrag, maar dat hij bereid zou zijn af te zien van het geld als hij in de zomer een transfer kan maken naar Manchester City.

Tegelijkertijd wordt gesteld dat Barcelona eist dat Raheem Sterling of Bernardo Silva deel uitmaakt van de deal. Beide spelers konden afgelopen seizoen al veelvuldig rekenen op interesse van de Catalaanse grootmacht. De geruchten komen op gang nadat Xavi weigerde uit te sluiten dat hij De Jong deze zomer zou verkopen. Barça blijft in financiële nood verkeren en kan met een eventuele transfer van De Jong goede zaken doen met het oog op de clubkas. Ondertussen benadrukt Xavi wel dat De Jong een belangrijk onderdeel uitmaakt van zijn plannen. "Hij is een fundamentele voetballer, maar er is ook een economische situatie waarvan we allemaal afhankelijk zijn", sprak de coach.

City is de meest recente partij die zich officieel in Catalonië gemeld heeft. De huidig lijstaanvoerder van de Premier League ziet in De Jong naar verluidt 'het ideale profiel' om het middenrif te versterken. Echter is City niet bereid om de hoofdprijs te betalen voor de voormalig Ajacied, daar hij door Barcelona op zo'n 100 miljoen euro wordt getaxeerd. Aartsrivaal Manchester United zo ver willen gaan als 85 miljoen euro in cash, terwijl the Citizens datzelfde bedrag alleen tegemoet willen komen in een hybride vorm met een spelersruil. Daarover is men bij Barcelona niet geheel overtuigd.

De Jong hoeft volgens Sport niet per se weg uit Catalonië, maar mag bij een goed bod vertrekken omdat de club het geld goed kan gebruiken. Ook journalist en Barça-watcher Gerard Romero meldde woensdag al dat er intern was besloten om de veertigvoudig Oranje-international te verkopen. De Jong heeft in drie seizoenen bij Barcelona niet volledig kunnen overtuigen. De Catalanen beseffen dat als de prestaties van de Nederlander komend seizoen niet alsnóg exploderen, zijn transferwaarde flink zal verminderen. Barça is bereid om zijn verlies te nemen en voor minimaal zeventig miljoen euro afscheid te nemen. Daarmee wordt een groot deel van zijn aankoopbedrag - Ajax ontving in 2019 86 miljoen euro - terugverdiend.