Mazraoui: ‘Dat is het mooiste moment uit mijn carrière bij Ajax’

Zondag, 15 mei 2022 om 10:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:38

Noussair Mazraoui zwaait zondagmiddag af als speler van Ajax. De verdediger, die de complete jeugdopleiding doorliep in Amsterdam, maakt na dit seizoen de overstap naar Bayern München. In een uitgebreid interview in Voetbal International blikt Mazraoui terug op zijn carrière. Uitgerekend tegen zijn nieuwe werkgever beleefde de vleugelverdediger naar eigen zeggen 'het mooiste moment uit zijn carrière'.

Mazraoui kwam in 2006 in de jeugdopleiding van Ajax terecht. Nu, zestien jaar later, verlaat hij Amsterdam voor een avontuur bij de Duitse recordkampioen. "Iedereen gunt me deze stap, want ze kennen mijn verhaal en weten waar ik vandaan kom", aldus Mazraoui. "Ik heb het allemaal zelf moeten afdwingen en dat heb ik gedaan op een manier die bij me past. Hard werken en mezelf blijven. Het is nu tijd voor iets anders, voor het avontuur, en dat zal wennen worden. Zeventien jaar reed ik van Alphen aan den Rijn naar Ajax. Dat houdt nu op, maar de herinneringen koester ik en zijn voor eeuwig. Ik ga de club, de mensen en de supporters missen."

Zondagmiddag trekt Mazraoui in de uitwedstrijd tegen Vitesse voor de laatste keer het shirt van Ajax over zijn hoofd. Terugblikkend op zijn carrière springt er voor de rechtsback één moment uit: zijn doelpunt tegen Bayern München (1-1) in de groepsfase van de Champions League in 2018. "Iedereen was wat nerveus, want het grote Bayern was niet zomaar wat. Die wedstrijd was een belangrijk moment voor het zelfbewustzijn van Ajax. We speelden een geweldige wedstrijd daar, eindigend in een 1-1 gelijkspel, maar de manier waarop we ons eigen spel konden spelen maakte indruk", weet Mazraoui nog.

Ajax eindigde dat seizoen als tweede in de poule achter Bayern en reikte uiteindelijk tot de halve finale. Het duel in de Allianz Arena zal Mazraoui nooit vergeten. "In de eerste helft ging ik mee naar voren en scoorde. Dat juist ik als onbekend jonkie scoorde, zorgde voor een bepaalde bevrijding bij de rest. Dat voelde ik. Die goal is mijn mooiste moment in mijn carrière bij Ajax", is de verdediger stellig. "Het was mijn doorbraak voor de grote wereld. Ik had er zelf toen al veel geloof in, want ik voelde dat ik lekker bezig was, maar scoren in de Champions League tegen Bayern maakte veel los. En ook nog eens met mijn eigen wapens. Mee opstomen en als back aanvallend belangrijk zijn."

Mazraoui kijkt tevreden terug op zijn tijd bij Ajax. Als alle plooien zijn gladgestreken tekent hij zeer waarschijnlijk snel een meerjarige verbintenis bij de kersverse landskampioen van Duitsland. "Ik heb alles hier meegemaakt, hoogtepunten en dieptepunten. Ik kwam als onbekende speler in het eerste elftal, heb naam gemaakt en ga weg als gewaardeerde speler. Het is jammer dat ik de club niet met een transferbedrag kan verlaten, maar de waarde zit wel in het voetbal dat ik hier heb laten zien. De klik met supporters voelde ik altijd, de waardering, daar ben ik ze dankbaar voor."