Ontsteltenis over feestvierend Roda JC: ‘Alsof ze de CL hadden gewonnen’

Zondag, 15 mei 2022 om 08:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:57

Roda JC speelt ook volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers werden zaterdagavond na verlenging uitgeschakeld in de play-offs door Excelsior (0-2), nadat het heenduel in een 2-2 gelijkspel was geëindigd. Roda boog in die heenwedstrijd in Kralingen een 2-0 achterstand om en dat werd uitbundig gevierd met de meegereisde fans. Beelden van die festiviteiten dienden in de return als inspiratiebron voor Excelsior, zo vertelde Redouan El Yaakoubi na afloop bij ESPN.

Excelsior en Roda hielden elkaar zaterdagavond lange tijd in evenwicht. Nadat de reguliere speeltijd geen treffers opleverde, moest een verlenging uitkomst bieden. Daarin schoten Couhaib Driouech en Nikolas Agrafiotis de ploeg van Marinus Dijkhuizen naar de volgende ronde. "We hebben gevochten als leeuwen", aldus een trotse El Yaakoubi. "Ik denk dat niemand dit van ons had verwacht. Ik zag in de reacties op Facebook en Instagram dat we kansloos zouden zijn. We hebben laten zien dat we heel goed kunnen zijn, dat maakt me trots. Als iedereen fit is bij ons, kunnen we iedereen verslaan."

Een getergde Redouan El Yaakoubi heeft nog een boodschap voor Roda JC na het gelijke spel van dinsdag: "Je moet hem niet gaan vieren alsof je gewonnen hebt"#rodexc #deontknoping pic.twitter.com/gdDcOd4lDE — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2022

Dat Roda JC het gewonnen punt in het heenduel uitbundig vierde, leidde bij Excelsior tot extra motivatie. De Limburgers gingen op de foto met het uitvak en ook de supporters van Roda vierden het buiten het stadion als een overwinning. "Jongens zeiden het in de kleedkamer al. Reuven Niemeijer zei: 'Het leek wel of ze de Champions League hadden gewonnen'", vertelt Dijkhuizen. "Dus ik heb die beelden opgevraagd, waarop ze stonden te feesten, nog even een fotootje maken met zijn allen, net of ze gewonnen hadden. Dus dat was even de trigger op het eind van de bespreking en zo te horen heeft die geholpen."

Dijkhuizen had het aan de zijkant veelvuldig aan de stok met Jurgen Streppel. Beide trainers zochten elkaar op en maakten middels handgebaren duidelijk dat het ergens om ging. Volgens Dijkhuizen hoort dat bij wedstrijden die worden uitgevochten in het heetst van de strijd. "Ik heb natuurlijk ook met NAC Breda tegen Willem II (in 2016, red.) die finale tegen hem gespeeld. Dit vond ik niet zo prettig, dat met dat handje gebaren, vond ik een beetje arrogant. Maar ik moet zeggen: na de wedstrijd komt hij mij feliciteren, de spelers ook, daar heb ik wel respect voor."