Nice ondanks goal Kluivert in de problemen; Bordeaux degradeert na 31 jaar

Zaterdag, 14 mei 2022 om 23:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:43

De strijd om de Europese tickets in de Ligue 1 heeft zaterdagavond het kookpunt bereikt. Met nog één speelronde te gaan strijden er nog zes teams om de laatste vier overgebleven entreebewijzen voor het Europese podium. OGC Nice verloor, ondanks een treffer van Justin Kluivert, zicht op een Champions League-ticket na de 1-2 thuisnederlaag tegen Lille OSC. Verder profiteerde AS Monaco (tweede) met de 4-2 zege maximaal van de verliespartij van Olympique Marseille (derde) op bezoek bij Stade Rennes (vierde). Trainer Peter Bosz is reeds uitgespeeld met Olympique Lyon, dat een 3-2 overwinning boekte op Nantes. Verder viel het doek voor Girondins de Bordeaux, dat voor het eerst in 31 jaar degradeert naar de Ligue 2.

OGC Nice - Lille OSC 1-2

Kasper Dolberg zat bij Nice na teleurstellende prestaties voor de tweede keer op rij op de bank, terwijl Kluivert juist voor de tweede keer op rij startte. Pablo Rosario stond als gebruikelijk eveneens in de basis bij de thuisploeg, terwijl Sven Botman niet bij de selectie zat bij Lille. Nice opende na een half uur de score via Kluivert, die van ongeveer elf meter met een fraaie halfvolley binnenschoot uit een lage voorzet: 1-0. Lille kantelde de wedstrijd na rust aan de hand van Jonathan David. De clubtopscorer tikte eerst binnen na knap voorbereidend werk van Timothy Weah en had even later geluk dat de bal na een dribbel van Zeki Celik zo voor zijn voeten rolde: 1-2.

Stade Rennes komt op voorsprong!



Bourigeaud schuift binnen en zet Rennes op 1-0! Virtueel staat Rennes nu op de 3de plek, wat recht geeft tot voorronde Champions Leauge#ZiggoSport #Ligue1 #SRFCOM pic.twitter.com/e74XKjZ9Q2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 14, 2022

AS Monaco - Stade Brest 4-2

Met Myron Boadu op de bank begonnen de Monegasken erbarmelijk slecht aan de wedstrijd tegen Stade Brest, waar Marco Bizot onder de lat stond. Door toedoen van Jean-Kevin Duverne en Youcef Belaili keek Monaco al na 23 speelminuten aan tegen een 2-0 achterstand. Op slag van rust werd de comeback ingezet door Wissam Ben Yedder, die vanaf elf meter voor de aansluitingstreffer zorgde. In het tweede bedrijf kantelde de wedstrijd volledig. Nog voor het verstrijken had Monaco, dankzij een dubbelslag van Ben Yedder, de achterstand omgebogen in een 3-2 voorsprong. Uiteindelijk zette Kevin Volland twintig minuten voor het eindsignaal de eindstand op het scorebord: 4-2. Dankzij de zege klom Monaco naar de tweede plek in de Ligue 1, want tegelijkertijd ging Olympique Marseille onderuit op bezoek bij Stade Rennes.

Stade Rennes - Olympique Marseille 2-0

In de twaalfde minuut werd de score al geopend door Rennes. Op de rand van het zestienmetergebied bezorgde Martin Terrier het leer bij Benjamin Bourigeaud, die met een geplaatst schot voor de 1-0 zorgde. Tien minuten voor het rustsignaal werd de eindstand op het scorebord gezet. Wederom fungeerde Terrier als aangever, maar ditmaal leverde hij de bal in bij Lovro Majer. De middenvelder schoot vervolgens raak in de linkerbenedenhoek: 2-0. Het was een pijnlijke nederlaag voor Marseille, dat dus de tweede plek moest afstaan aan Monaco. Nummer vier Rennes profiteerde tegelijkertijd maximaal van de nederlaag van Nice en liep twee punten uit.

Girondins de Bordeaux - Lorient 0-0

Lorient heeft zaterdagavond het noodlot van Bordeaux bezegeld. In eigen huis had de ploeg van trainer David Guion een overwinning nodig om nog uitzicht te houden op lijfsbehoud, maar de ban werd niet gebroken: 0-0. In de slotfase sloeg de frustratie toe bij de thuisploeg, toen invaller Gideon Mensah zijn tegenstander onderuit schopte en rood kreeg. De ploeg van Javairo Dilrosun en consorten degradeert voor het eerst sinds 1991 uit de Ligue 1.