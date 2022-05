AS Roma levert zelfs na trap in edele delen onmiskenbare wanprestatie

Zaterdag, 14 mei 2022 om 23:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:04

AS Roma heeft zaterdagavond punten gemorst in de Serie A. In eigen huis slaagde de ploeg van trainer José Mourinho er niet in om af te rekenen met tien man het reeds gedegradeerde Venezia: 1-1. De bezoekers openden al in de eerste speelminuut de score, waarna de Romeinen pas diep in de tweede helft op gelijke hoogte kwamen. Het was de vijfde competitiewedstrijd op rij dat i Giallorossi niet wisten te winnen. Door het nieuwe puntenverlies verzuimt Roma (60 punten uit 37 wedstrijden) de vijfde positie op de ranglijst over te nemen van Lazio (62 uit 36) en wordt de kans groter dat de club Europees voetbal misloopt. Op de zevende en achtste plek volgen respectievelijk Fiorentina en Atalanta (59)

José Mourinho koos ervoor om niet met Rick Karsdorp in de basis aan de aftrap te verschijnen. Op de rechtsbackpositie gaf de Portugese oefenmeester de voorkeur aan Carles Pérez. Aan de overzijde was er wel een basisplaats ingeruimd voor Ridgeciano Haps, die linksachterin stond. Nog voor het verstrijken van de eerste vijftig seconden van de wedstrijd kwam Venezia al op een 0-1 voorsprong. Het gebrek aan concentratie in de Romeinse defensie werd op pijnlijke wijze blootgelegd, daar David Okereke op aangeven van Mattia Aramu in alle vrijheid kon binnenknikken: 0-1.

Rood voor Kiyine! ?? Een domme rode kaart voor de Belg en Venezia moet verder met 10 man ??#ZiggoSport #SerieA #RomaVenezia pic.twitter.com/feLeD91z26 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 14, 2022

Roma was weliswaar wakkergeschud, maar een gat in de verdediging van Venezia werd niet gevonden. In het eerste bedrijf kwam Lorenzo Pellegrini het dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn schot uit een vrije trap spatte uiteen op de lat. Vervolgens werd Roma in het zadel geholpen. Rond de middencirkel trapte Sofian Kiyine in de edele delen van Pellegrini, die schreeuwend naar de grond ging. Na het bekijken van de videobeelden besloot arbiter Simone Sozza om een directe rode kaart uit te delen aan de Belg.

Hoewel Roma dankzij het numerieke overwicht een groot aantal kansen creëerde en tot tweemaal toe de lat raakte, liet de gelijkmaker tot de 76ste speelminuut op zich wachten. Na fraai combinatievoetbal met Pellegrini zorgde Eldor Shomurodov voor de 1-1. Enkele minuten voor het eindsignaal raakte ook Nicola Zalewski nog de lat namens Roma, dat niet meer aan puntenverlies tegen de degradant kon ontsnappen.