Mbappé krijgt Messi aan de praat; Wijnaldum start maar lijkt klaar in Frankrijk

Zaterdag, 14 mei 2022 om 22:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:32

Paris Saint-Germain heeft zaterdag na drie gelijkspelen op rij weer gewonnen in de Ligue 1. Zonder de geschorste Neymar werd de ploeg van Mauricio Pochettino tegen Montpellier bij de hand genomen door uitblinker Kylian Mbappé, die de doelpunten van Lionel Messi (twee) en Ángel Di María voorbereidde en zelf de vierde treffer maakte: 0-4. Zo krikte Messi, die een zeer moeizaam eerste seizoen in Frankrijk doormaakt, zijn doelpuntenproductie in de Ligue 1 op van vier naar zes.

Georginio Wijnaldum startte na lange tijd weer eens in de basis, maar was - zoals eigenlijk het hele seizoen al - totaal onzichtbaar. De middenvelder, die buiten de Oranje-selectie is gevallen, verstuurde in 69 minuten slechts 25 passes en kwam daarmee wederom onder zijn eigen doelman Gianluigi Donnarumma (27 passes). Elke andere veldspeler van PSG passte minimaal 50 keer, nummer één Marco Verratti zelfs 93 maal.

PSG liet over zijn intenties geen misverstand bestaan en greep al na zes minuten de leiding. Messi zette een combinatie op met Mbappé, die na een vriendelijk overstapje van Ángel Di María vanbinnen het strafschopgebied kunnen worden afgemaakt: 0-1. Nog geen kwartier later had Mbappé vanaf de zijlijn oog voor de ruimte bij Messi. Met een schitterende pass met zijn mindere linker bereikte de Fransman zijn ploeggenoot, die met een schijntrap de keeper omspeelde: 0-2.

Mbappé bleef actief en was zes minuten later ook de voorbereider van de derde Parijse treffer, zonder de assist op zijn naam te krijgen overigens. De aanvaller zette na een paar spectaculaire schijnbewegingen voor vanaf de achterlijn. De bal werd nog weggekopt door Montpellier en bij de tweede paal binnen gevolleerd door Di María: 0-3. Mbappé ging in volle jacht op een eigen treffer en vlamde na een half uur vanaf de rand van het strafschopgebied op de lat.

Een kwartier na rust kon Mbappé alsnog zijn doelpunt maken, dat via een penalty tot stand kwam: 0-4. Die werd overigens door de steraanvaller zelf versierd toen hij na een leep passje van Di María in vrije positie in de rug werd gelopen. Wijnaldum werd na een ruim een uur spelen uit zijn lijden verlost en vervangen door Xavi Simons, die met een forse charge binnen twee minuten geel pakte.