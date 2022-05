Excelsior rekent dankzij invallers na verlenging af met Roda JC Kerkrade

Zaterdag, 14 mei 2022 om 22:40 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 22:48

Excelsior heeft zich ten koste van Roda JC Kerkrade geplaatst voor de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. In een wedstrijd die bol stond van de kansen, duurde het tot aan de verlenging voordat de twee treffers op het scorebord verschenen: 0-2. Er moest verlengd worden, daar het heenduel in een 2-2 gelijkspel eindigde en er in Kerkrade niet gescoord werd binnen de reguliere speeltijd (0-0). Invallers Couhaib Driouech en Nikolas Agrafiotis bezorgden de Rotterdammers met hun goals in de 5de en 33ste minuut van de verlenging de overwinning.

Roda begon goed aan de wedstrijd en creëerde via Patrick Pflücke en Dylan Vente kleine kansen. Na een kleine twintig minuten kreeg de thuisploeg een uitgelezen mogelijkheid op de openingstreffer toen Bryan Limbombe de bal uit een rebound voor zijn voeten kreeg. De Belg gleed echter uit en raakte de bal niet vol. Een minuut later dacht Excelsior aan een penalty toen Marouan Azarkan met de bal aan de voet het strafschopgebied inging, en Amir Absalem vervolgens met een kapbeweging verraste. De linksback van Roda JC nam Azarkan mee in zijn sliding, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis wuifde het incident weg. Tien minuten later ontstond de eerste goede kans voor de uitploeg, toen de bal voor de voeten van Reuven Niemeijer viel. Absalem wist de bal niet goed weg te werken, maar het schot van Niemeijer dat volgde miste precisie.

Na een halfuur spelen wist Stijn van Gassel met een fenomenale redding op de inzet van Pflücke zijn doel schoon te houden. Vente bezorgde de bal met een prachtige steekpass bij zijn ploeggenoot, die van dicht bij het doel onder vuur nam. Vervolgens kreeg Niemeijer een goede schotkans, maar opnieuw raakte hij de bal niet vol. Even later onderscheidde Azarkan zich met een prachtige pass op Dallinga. De spits legde terug, maar Azarkan stuitte op Daryl Werker, die de bal van de doellijn haalde. Uit de daaropvolgende inworp redde doelman Rody de Boer op het schot van Dallinga.

De wedstrijd werd op het scherpst van de snede gespeeld. Zo stond Nathan Tjoe-A-On vol op de enkel van Vente en ontsnapte Wieffer op slag van rust aan een rode kaart. De middenvelder speelde de bal te ver voor zich uit en zag Werker op zich afkomen. Wieffer haalde vol door en nam de verdediger van Roda JC mee in zijn tackle. Kamphuis, die niet werd bijgestaan door een VAR, bestrafte de middenvelder met een gele kaart. Beide ploegen begonnen ongewijzigd aan de tweede helft en vervolgden hun jacht op de openingstreffer. Azarkan was in de 50ste minuut dicht bij de openingsgoal. De twintigjarige middenvelder dribbelde het strafschopgebied in, passeerde Werker, maar hij schoot recht op doelman De Boer af.

Hoewel Roda nadrukkelijk op zoek ging naar het eerste doelpunt, werden de bezoekers in de counter meerdere malen gevaarlijk. Halverwege het tweede bedrijf had Excelsior al op voorsprong moeten komen. In de zestien belandde het leer voor de voeten van Niemeijer, die met een slimme beweging Davy van den Berg passeerde. De verdediger tikte de aanvaller van Excelsior licht aan, waarna Kamphuis een strafschop toekende. Dallinga nam zijn verantwoordelijkheid, maar De Boer bracht op fraaie wijze redding. Hoewel beide teams in de slotfase van de reguliere speeltijd de ban nog hoopten te breken, was een verlenging onvermijdelijk.

Beide ploegen begonnen met frisse moed aan de verlenging. De thuisploeg leek te scoren via Guus Joppen, maar een minuut later Excelsior de leiding zag nemen. Werker verlengde een corner, waarna Joppen de bal van een meter afstand via zijn bovenbeen overtikte. Aan de andere kant slingerde Siebe Horemans de bal het strafschopgebied in en zag deze via het lichaam van Werker met geluk bij Driouech belanden. De invaller kwam voor zijn man en tikte van dichtbij binnen: 0-1. De thuisploeg probeerde het nog, maar was niet meer bij machte om de gelijkmaker te forceren en zag Excelsior in de laatste seconden de genadeklap uitdelen via Agrafiotis: 0-2.