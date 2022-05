Liverpool klopt Chelsea opnieuw met strafschoppen en pakt FA Cup

Zaterdag, 14 mei 2022 om 20:36 • Laatste update: 20:46

Liverpool heeft zaterdag de finale om de FA Cup gewonnen van Chelsea. De eindstrijd leverde een aantrekkelijk schouwspel vol gemiste mogelijkheden op, maar geen goals: 0-0. In de strafschoppenserie die volgde miste Mason Mount de zevende strafschop van Chelsea, waarna Kostas Tsimikas de winnende benutte. Liverpool viert feest, maar raakte gedurende de wedstrijd met Virgil van Dijk en Mohamed Salah zijn twee absolute sterspelers kwijt met blessures.

Het was de tweede finale die beide ploegen tegen elkaar speelden dit jaar, nadat Liverpool op 27 februari na een strafschoppenserie ook al beslag wist te leggen op de EFL Cup. Ten opzichte van de wedstrijd tegen Leeds United keerde Thiago Silva nu als vervanger van Andres Christensen terug in de basis. Op het middenveld verscheen Mateo Kovacic aan de aftrap. De Kroaat moest zich afgelopen woensdag door een blessure na een halfuur noodgedwongen laten vervangen, maar bleek op tijd hersteld. Hakim Ziyech moest weer genoegen nemen met een late invalbeurt, waardoor de ex-Ajacied nu al elf wedstrijden wacht op een basisplaats. Aan de kant van Liverpool was er weer een plek ingeruimd voor Mohamed Salah. De sterspeler keerde na een wedstrijd rust terug in plaats van Diogo Jota. Op het middenveld verving Jordan Henderson de geblesseerde Fabinho.

Het was Liverpool dat goed aan de wedstrijd begon. De ploeg van Klopp kreeg in het eerste kwartier meerdere goeie kansen, maar vooral Luis Díaz had zijn vizier niet op scherp staan of vond Édouard Mendy op zijn weg. Chelsea kwam de openingsfase zonder kleerscheuren door en zocht langzaam maar zeker meer en meer de aanval. Ditmaal was het Christian Pulisic die meerdere keren dreigend kon worden. De Amerikaan dook na een kwartier spelen voor het eerst gevaarlijk op voor het doel van Alisson Becker en schoot maar net naast. Pulisic kreeg de bal een paar minuten later in het strafschopgebied aangespeeld, maar zag ook deze inzet rakelings naast het doel gaan. Niet veel later was de aanvaller weer bij een kans betrokken. Pulisic vond Marco Alonso met een steekpass, maar de doelman kwam op tijd zijn doel uit en bracht redding.

OOOOHH Robertson!! ?? Van heel dichtbij op de paal!! Deze had moeten hangen, maar de verlenging komt steeds dichterbij 0-0 na 88 minuten#ZiggoSport #MatchoftheDay #CheLiv #FaCupFinal pic.twitter.com/sdz7ncTewI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 14, 2022

De Braziliaan kwam hierbij vervelend in aanraking met Alonso, maar beide spelers konden na een kleine blessurebehandeling de wedstrijd hervatten. Liverpool kreeg vlak erna toch een flinke domper te verwerken, toen Salah geblesseerd naar de kant moest met een spierblessure. De Egyptenaar werd vervangen door Jota. De wedstrijd ging over en weer, maar het was wederom Chelsea dat het meest dreigend werd. Mason Mount pikte de bal op het middenveld op na onoplettendheid bij Liverpool en vond Romelu Lukaku, die nauwelijks aan de bal kwam. De Belg wist in dit geval niet genoeg ruimte te maken voor een schot en zag ook deze kans niet verzilverd worden door the Blues. Ondanks kansen voor Jota en Lukaku wisten beide ploegen voor rust niet te scoren.

Chelsea kwam na rust het best uit de startblokken. Eerst was het Pulisic die achter zijn eigen pass aanging en voor kon geven. De geheel vrijstaande Alonso kreeg de bal, maar zag Alisson redding brengen. Een halve minuut later miste Pulisic bij een poging van dichtbij. De bal was nog niet in het spel of er volgde weer een kans voor Chelsea. Alonso ging achter de bal staan nadat Díaz een overtreding begin op Reece James. De poging van de Spanjaard spatte uiteen op de lat. Nu was het Liverpool dat de sterke openingsfase van de tegenstander overleefde en pakte via Díaz bijna de leiding. De aanvaller mikte net naast het doel. Beide ploegen bleven de aanval opzoeken, wat tot kansen over en weer leidde. Na een uur spelen dacht Jota doel te treffen, maar zijn schot scheerde rakelings voorlangs.

De wedstrijd bleef op en neer gaan, maar zowel Pulisic als Díaz zagen hun schot het doel missen. Het tempo nam naarmate de wedstrijd het einde van de reguliere speeltijd naderde meer en meer af. Beide ploegen namen minder risico en creëerden minder kansen, maar plots was daar Liverpool Eerst door Díaz op voor het doel, waarna de Colombiaan buiten het bereik van Mendy snoeihard op doel schoot, maar de buitenkant van de paal trof. Nog geen minuut later was het de ingevallen James Milner die met een afgemeten voorzet bij de tweede paal Robertson vond, die van een meter of vier ook de paal raakte.

Waar Ziyech inmiddels was ingevallen bij Chelsea, traden the Reds in de verlenging opvallend genoeg zonder Virgil van Dijk aan. De Nederlander vroeg vlak na de reguliere speeltijd om een wissel. Chelsea en Liverpool leken leeg gestreden en durfden geen grote risico's meer te nemen. Het meest opvallende moment in de verlenging was de wissel van Ruben Loftus-Cheek, die een kwartier na zijn invalbeurt weer naar de kant werd gehaald door Tuchel. Chelsea trad de strafschoppenserie aan mét Mendy, die in de EFL Cup-finale in de 120ste minuut nog werd vervangen door Kepa Arrizabalaga maar nu bleef staan. In de reeks van vijf misten beide ploegen eenmaal via respectievelijk César Azpilicueta en Mané. Nadat Mount de zevende strafschop namens Chelsea op de handen van Alisson zag eindigen, besliste Tsimikas het: 5-6 in penalty's.