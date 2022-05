Waarom Orkun Kökçü de duurste Feyenoorder ooit zal worden

Maandag, 16 mei 2022 om 17:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:05

Feyenoord maakt zich op voor de wedstrijd van het jaar: de Conference League-finale tegen AS Roma. Een gevolg van het Europese succes zal zijn dat er komende zomer veel belangstelling komt voor de spelers van de Rotterdammers. Eén van de spelers aan wie het meest getrokken lijkt te worden is Orkun Kökcü, die op jonge leeftijd hoge ogen gooit op het middenveld. Samen met FootballTransfers kijkt Voetbalzone naar waarom de groeibriljant klaar is voor de Europese top.

Afgelopen februari doken talloze geruchten op over de vermeende interesse van Arsenal in Kökçü. Dat is niet vreemd, gegeven de stormachtige ontwikkeling van de veertienvoudig Turks international dit seizoen. Kökçü gaf nog nooit eerder zo veel assists, overtrof zijn doelpuntenrecord met meer dan het tweevoudige en maakt op tal van andere vlakken een enorme groei door.

Daarom zou ook aanstaande opponent Roma verregaande interesse hebben in de 21-jarige technicus, onthulde ex-assistent-trainer van Feyenoord Zeljko Petrovic begin mei verrassend tegenover RTV Rijnmond. Kijkend naar de data van FootballTransfers is dat niet onlogisch te noemen. De namen van de twee meest vergelijkbare spelers die uit een analyse van Kökcü's cijfers rollen zijn Cheick Doucouré (RC Lens, stond naar verluidt in de belangstelling van Ajax) en Rodrigo de Paul, voor wie Atlético Madrid recentelijk nog 35 miljoen neertelde. Kökçü is ten opzichte van hen respectievelijk één en zes jaar jonger.

V.l.n.r.: Cheick Doucouré (RC Lens), Rodrigo de Paul (Atlético Madrid) en Orkun Kökçü.

De duurste Feyenoorder ooit?

Of de 35 miljoen die voor De Paul over de toonbank ging ook op tafel komt in Rotterdam is nog maar de vraag. Bescheiden zal de vergoeding echter niet zijn. Dat Europees succes als een katalysator kan werken voor transferwaardes ontdekte Ajax in het seizoen 2018/19, toen de Amsterdammers tot de halve finale van de Champions League reikten. Matthijs de Ligt (85,5 miljoen euro, Juventus) en Frenkie de Jong (86 miljoen, Barcelona) hadden nooit zulke megabedragen opgeleverd als de kersvers Nederlands kampioen alleen nationaal succes had behaald. Hetzelfde geldt voor de spelers van Feyenoord, want ook Kökçü's transferwaarde is de afgelopen tijd flink stijgende. Volgens FootballTransfers staat de middenvelder momenteel voor zeventien miljoen euro op de balans in Rotterdam.

Nog niet zo lang geleden was dat ook het bedrag dat Feyenoord ongeveer voor Kökçü probeerde te vangen, maar aangezien hij zijn contract opwaardeerde en verlengde, kunnen de Rotterdammers flink boven zijn huidige marktwaarde gaan zitten. De jongeling wordt gezien als de meest waardevolle Feyenoorder in de A-selectie, en degene die wel eens het lopende uitgaande transferrecord kan gaan verbreken.

Momenteel is dat record nog altijd in handen van Dirk Kuijt, die in 2006 voor achttien miljoen euro naar Liverpool verkaste. Sindsdien kwamen Rick Karsdorp (naar AS Roma), Terence Kongolo (AS Monaco), Jordy Clasie (Southampton) en Royston Drenthe (Real Madrid) in de buurt, maar over Kuijt heen gingen ze niet. Kökçu beschikt echter - zeker bij het winnen Conference League-finale - over iedere voorwaarde om het record te breken.

Topniveau qua passing

Sinds dit seizoen draagt Kökçu het nummer tien bij Feyenoord, dat trainer Arne Slot hem gunde na het beladen vertrek van Steven Berghuis naar aartsrivaal Ajax. Daar stonden echter wel een paar dingen tegenover. Allereerst moest Kökçü fit worden: toen hij na het EK 2020 terugkeerde in Rotterdam kampte hij met overgewicht. Daarnaast moest de Nederlandse Turk in zijn spel minder slordigheden laten zien.

Kökçü is beide beloftes nagekomen. Het fitheidsissue is geen issue meer, wat is terug te zien in de 4032 minuten die hij dit seizoen tot dusver maakte. In de selectie van Feyenoord kwam alleen Tyrell Malacia tot meer speeltijd over alle competities: 4270 minuten. Zelfs in de Ramadantijd oogde Kökçü gewoon fit. Ook kan er qua passing niet meer van slordigheid worden gesproken. Van alle Europese spelers onder de 21 jaar geeft Kökçü de meeste eindpasses die leiden tot een kans. Met 651 passes staat de Feyenoorder ver boven alom geprezen leeftijdsgenoten als Ryan Gravenberch (495), Phil Foden (356) en Gavi (323).

?? Leaders in Accurate Final Third Passes, U21s: ???? Kökçü - 651 ???? Vini Jr - 561 ???? Gravenberch - 495 ???? de Ketelaere - 438 ???? S.Gómez - 432 ?????????????? Saka - 388 ???? J.Timber - 379 ?????????????? Foden - 356 ???? Abada - 353 ???? Jørgensen - 350 ???? Gavi - 323 ???? Verschaeren - 321 ???? Kaminski - 316 ?? pic.twitter.com/ywHSfi0TiG — Football Wonderkids (@fbwonderkids) April 20, 2022

Volwassenheid

De komst van Slot heeft Kökcü zichtbaar goed gedaan, qua spel, maar ook in gedrag en houding. Dit seizoen toonde de middenvelder zich open en eerlijk als hij niet goed speelde of een enorme fout maakte, zoals in de tweede kwartfinale van de Conference League tegen Slavia Praag (1-3 winst). Die volwassenheid is nodig om in de Europese top te kunnen voetballen.

Een stap naar de Serie A of Premier League zou na een indrukwekkend aantal van over de honderd officiële wedstrijden voor Feyenoord niet misstaan voor Kökçü, die met zijn huidige fitheid gemaakt lijkt voor de Engelse competitie. Bovendien wil Arsenal met uitzicht op Champions League-voetbal in de komende zomer de portemonnee trekken, om zich weer blijven bij de bovenste clubs in Engeland te voegen. Als Kökcü zijn huidige ontwikkeling doortrekt, kan hij daar zeker bij helpen en is hij klaar voor de volgende stap.

?????? Orkun Kökçü scored Feyenoord's first direct free-kick at home in Europe since Pierre van Hooijdonk in 2002 ??????@Feyenoord | @OrkunKokcu | #UECL pic.twitter.com/xfhYGGEPeQ — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 14, 2022