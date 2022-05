Ruud Gullit schrikt van wissel Virgil van Dijk: ‘Jezus Christus, hij gaat eraf'

Zaterdag, 14 mei 2022 om 19:48 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:18

Ruud Gullit reageert geschokt op de plotselinge wissel Virgil van Dijk. De centrumverdediger maakte de negentig minuten vol in de FA Cup-finale tussen Liverpool en Chelsea (0-0), maar in de rust in aanloop naar de verlenging neemt de Nederlander plaats op de bank. Van Dijk lijkt te kampen met een blessure, daar hij vlak na het laatste fluitsignaal in reguliere speeltijd een wisselgebaar maakte. Eerder in het duel moest ook Mohamed Salah de strijd vroegtijdig staken.

“Wat gaat Van Dijk hier doen?”, vraagt Gullit zich af in de studio van Ziggo Sport wanneer de stopper plaatsneemt in de dug-out. “Hij gaat eraf! Jezus Christus... Nee hè... Wat gek zeg! Ik hoop dat hij niks heeft. Ik hoop het echt. Weet je, Van Dijk is wel een speler die goed met zijn krachten omgaat. Hij doet niet overdreven. Vandaar dat hij eruit moet. Ik hoop dat het allemaal meevalt”, aldus de geschrokken Gullit, die het wisselgebaar van de verdediger niet direct opmerkt.

Dat Van Dijk gewisseld werd, is zeer opvallend te noemen. De aanvoerder is normaliter absoluut onmisbaar voor manager Jürgen Klopp en werd in zijn eerste 49 wedstrijden dit seizoen geen enkele keer vroegtijdig naar de kant gehaald. De mogelijke blessure is uiteraard een forse tegenslag voor the Reds, die op zaterdag 28 mei de Champions League-finale zullen spelen tegen Real Madrid. Bovendien is ook de titelstrijd met Manchester City in de Premier League ook nog niet afgelopen.