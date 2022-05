Beste Keeper in Keuken Kampioen Divisie kondigt transfer aan naar Eredivisie

Zaterdag, 14 mei 2022 om 19:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:52

Nick Olij werd zaterdag met NAC Breda uitgeschakeld in de Keuken Kampioen Play-Offs en heeft daarmee naar zijn eigen verwachting zijn laatste wedstrijd voor de Bredanaren gespeeld. Olij kondigt vlak na de nederlaag bij ADO Den Haag (2-0) aan alles te zetten op een zomerse stap omhoog. "Of ik blijf? Dat denk ik niet", aldus Olij tegenover Hans Kraay junior van ESPN.

Olij kreeg afgelopen donderdag de prijs voor Beste Keeper uit de Keuken Kampioen Divisie overhandigd van Louis van Gaal. Nu vindt de 26-jarige doelman, die drie jaar geleden transfervrij overstapte van AZ naar NAC, het tijd om te vertrekken. "Ik vind van mezelf dat ik een heel stabiel, goed seizoen heb gehad. Op een gegeven moment wil je uit die KKD. Ik heb een contract voor twee jaar, maar we zijn er druk mee bezig."

Van Gaal sprak op het Kampioensdiner de hoop uit dat Olij terugkeert bij AZ. "'Mijn hart ligt bij AZ, maar als je nu naar de keeper van AZ kijkt, wat denk je dan?", doelde de bondscoach van Oranje op Peter Vindahl, die hem niet kan bekoren. Olij denkt zelf ook aan een overstap naar de Eredivisie. "Als het aan Louis van Gaal lag, wel", zegt de 1,88 meter grote doelman. "Die heeft er zeker verstand van, ja."

NAC kreeg zaterdag enorme kansen in Den Haag, maar verliet het veld met een 2-0 nederlaag. "Over het algeheel, over twee wedstrijden, is het wel verdiend", zegt Olij, die met NAC in Breda al met 1-2 verloor van ADO. "Ik denk dat we dit seizoen te wisselvallig waren, we speelden heel erg onder ons niveau. Dat heeft misschien ook ergens met kwaliteit te maken. We leverden dit seizoen heel veel kwaliteit in met Ralf Seuntjens (in maart naar Japan vertrokken, red.) en Thom Haye (in januari verkocht aan sc Heerenveen, red.). Daar kwam eigenlijk niemand voor in de plek, maar we waren alsnog blij om de play-offs te halen. Je weet dat het dan nog gek kan lopen, maar het is natuurlijk zuur dat het zo eindigt."