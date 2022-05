Aangeslagen Salah verlaat FA Cup-finale in minuut 33; eindstrijd CL op de tocht

Zaterdag, 14 mei 2022 om 18:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:41

Mohamed Salah heeft zaterdagavond de FA Cup-finale vroegtijdig moeten staken. De aanvaller van Liverpool ging in het duel met Chelsea bij een 0-0 tussenstand naar de grond in de 31ste speelminuut, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Na een behandeling van twee minuten bleek de Egyptenaar niet verder te kunnen en moest hij vervangen worden door Diogo Jota. De schrik was af te lezen van de gezichten van onder meer manager Jürgen Klopp en de Liverpool-fans.

De blessure is een grote schok voor Liverpool, daar Salah niet alleen het restant van de FA Cup-finale mist maar ook de Champions League-finale op losse schroeven komt te staan. Vooralsnog is de ernst van de blessure overigens onduidelijk, dus mogelijk is Salah uit voorzorg naar de kant gehaald. Hij lijkt te kampen met een spierblessure. Mede door de blessurehistorie van de buitenspeler is het uitvallen extra pijnlijk, want in 2018 ging hij ook al in de 33ste speelminuut van Champions League-finale geblesseerd naar de kant.