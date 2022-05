ADO zet kansen missend NAC tijdens Haags kwartiertje aan de kant

Zaterdag, 14 mei 2022 om 18:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:46

ADO Den Haag heeft NAC Breda zaterdagmiddag uitgeschakeld in de Keuken Kampioen Play-Offs. De ploeg van trainer Giovanni Franken leek na de 1-2 overwinning in de heenwedstrijd lange tijd te spelen op een doelpuntloos gelijkspel, maar door een late knullige eigen goal van Dion Malone en een treffer Dhoraso Moreo Klas bereikte ADO de halve finales van de play-offs in stijl. Hierin nemen de Hagenezen het in een een dubbele ontmoeting op tegen FC Eindhoven.

Trainer Edwin de Graaf wijzigde zijn basiselftal ten opzichte van het verloren heenduel op twee posities. Jethro Mashart en Ezechiel Banzuzi maakten plaats voor Moreno Rutten en Michaël Maria. Bij ADO kon trainer Giovanni Franken nog steeds geen beroep doen op Ricardo Kishna, terwijl topscorer Thomas Verheydt niet fit genoeg bleek om tegen de Bredanaars te starten. Het gemis van het belangrijke duo deed zich in het eerste bedrijf duidelijk voelen, want de thuisploeg slaagde er niet in om doelman Nick Olij serieus te testen.

?? @ADODenHaag slaat twee keer toe in het Haags kwartiertje! De eerste was een wel heel pijnlijke... ??#adonac #deontknoping pic.twitter.com/eZPzQWljiz — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2022

Ondanks dat NAC voor rust ook allesbeshalve wist te overtuigen, maakte de ploeg wel de meeste aanspraak op de openingstreffer. Na ruim een kwartier kwam Kaj de Rooij na een sterke individuele actie met een voorzet, waarna de bal voor de voeten van Mario Bilate viel. De spits bedacht zich niet, maar zag zijn schot vanuit kansrijke positie hard op de lat belanden. Bilate kreeg na een slimme lage voorzet opnieuw een uitgelezen kans om de ban namens NAC te breken. Ditmaal toucheerde hij de bal, allen lag doelman Hugo Wentges vervolgens in de weg.

ADO beperkte zich vooral tot verdedigen en kon eigenlijk ook niet anders, aangezien de personele problemen zich gedurende het duel opstapelden. Nadat Felipe Pires vlak voor rust al geblesseerd de strijd moest staken, kon Daryl Janmaat vroeg in de tweede helft niet meer verder vanwege een liesblessure. Zonder grote kansen te creëren gaf NAC via invaller Banzuzi uit het niets toch weer een waarschuwing af. Wentges liet zich bijna verrassen toen hij de bal voor de tweede maal dit duel op de lat zag belanden.

Waar ADO nauwelijks nog van eigen helft afkwam, maakte de thuisploeg met het ingaan van het Haags kwartiertje tegen de verhouding in toch het verschil door een knullig eigen doelpunt. De ploeg van Franken counterde razendsnel en Amar Catic leek Sem Steijn in scoringspositie te brengen, maar zijn voorzet rolde vervolgens tergend langzaam binnen, waardoor Olij kansloos was: 1-0. ADO gooide het duel luttele minuten opnieuw uit een tegenaanval helemaal in het slot. Een vroege voorzet van Steijn kwam voor de voeten van Xander Severina, die het overzicht hield en Moreo Klas in staat stelde om de 2-0 binnen te schuiven. Op aangeven van De Rooij zorgde Banzuzi in blessuretijd nog voor een eretreffer van NAC.