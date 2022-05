Feyenoord zet vitale stap richting toetreding tot Keuken Kampioen Divisie

Zaterdag, 14 mei 2022 om 18:27 • Jeroen van Poppel

Feyenoord is zaterdag een stap dichter bij toetreding tot de Keuken Kampioen Divisie met zijn beloftenploeg gekomen. Jong Feyenoord rekende in de beloftencompetitie af met Jong Willem II (0-4) en mag zich voorjaarskampioen noemen. Er zijn nog behoorlijk wat hordes te nemen, maar daarmee lonkt op termijn de felbegeerde toegang tot de Keuken Kampioen Divisie, waar de grote concurrenten al jaren actief zijn met hun beloftenteam.

Tien jaar geleden besloot Feyenoord zich vanwege de financiële problemen van destijds niet aan te melden voor deelname aan het tweede niveau van Nederland. Daar kregen de Rotterdammers snel spijt van, want de Keuken Kampioen Divisie bleek voor de talenten uit de beloftenploegen van de concurrentie een uitstekende voorbereiding op het grote werk in de Eredivisie. Jong Ajax, Jong PSV en Jong FC Twente traden in 2013 toe, maar Twente trok zich na twee seizoenen terug. Later voegden ook AZ en FC Utrecht zich met hun beloftenteam in de Keuken Kampioen Divisie.

In 2019 besloot de KNVB tot de lancering van een nieuwe beloftencompetitie, waaraan een promotie-/degradatieregeling werd gekoppeld. Voor Feyenoord Onder 21 wacht als kampioen van de voorjaarscompetitie een gevecht met najaarskampioen Almere City Onder 21 om het algehele kampioenschap in de beloftenkampioenschap. De titelwinnaar speelt vervolgens een play-off om promotie/degradatie tegen de laagst geklasseerde ploeg uit de Jack's League (Tweede Divisie): Jong FC Volendam.

Mocht Jong Feyenoord afrekenen met Jong Almere City én Jong FC Volendam, dan speelt het Rotterdamse team volgend seizoen dus op het derde niveau van Nederland. De laatste stap richting de Keuken Kampioen Divisie is vervolgens het binnenhalen van het kampioenschap in de Jack's League (Tweede Divisie). In dat geval moet Jong Feyenoord het in een play-off opnemen tegen het laagst geklasseerde Jong-elftal uit het rechterrijtje in de Keuken Kampioen Divisie. Als alle beloftenploegen daar in het linkerrijtje eindigen, heeft Jong Feyenoord dus niets aan een eventueel kampioenschap.