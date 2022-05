Haaland en Lewandowski nemen identiek afscheid; RB Leipzig overleeft

Zaterdag, 14 mei 2022 om 17:31 • Laatste update: 17:52

De Bundesliga heeft zaterdag afscheid genomen van Erling Braut Haaland en (waarschijnlijk) Robert Lewandowski. De topspitsen van respectievelijk Borussia Dortmund en Bayern München scoorden allebei en maakten hun respectievelijk 22ste en 35ste doelpunt van het seizoen. Bijna alle beslissingen waren al gevallen, op één na: RB Leipzig grijpt het allerlaatste toegangsbewijs voor de Champions League. De nummer vier van de ranglijst pakte in de slotfase een punt tegen het gedegradeerde Arminia Bielefeld (1-1) en houdt onder meer SC Freiburg onder zich.

Borussia Dortmund - Hertha BSC 2-1

Bij de bezoekers begon Jurgen Ekkelenkamp in de basis, terwijl voormalig PEC Zwolle-aanvaller Immanuel Pherai aan de kant van Dortmund de gehele wedstrijd op de bank bleef. Scheidsrechter Tobias Stieler besloot de bal na ruim een kwartier spelen op de stip te leggen, nadat Ishak Belfodil in het zestienmetergebied licht werd getoucheerd door Dan-Axel Zagadou. Belfodil liet doelman Roman Bürki vervolgens vanaf elf meter kansloos: 0-1. BVB kwam uiteindelijk na rust via Haaland, die naar Manchester City verkast en zijn laatste duel speelde, langszij. Stieler floot opnieuw voor een strafschop na een handsbal van Marvin Plattenhardt, waarna Haaland raak schoot: 1-1. Koud in het veld bezorgde Youssoufa Moukoko Dortmund in de slotfase zelfs de zege door vanuit een moeilijke hoek via de binnenkant van de paal doel te treffen: 2-1.

VfL Wolfsburg - Bayern München 2-2

Mickey van de Ven kent een zwaar debuutseizoen bij Wolfsburg, maar stond zaterdag voor de tweede keer op rij in de basis als linksback van de thuisploeg. Van de Ven zag vanaf de eerste paal hoe Josip Stanisic na vijf minuten het kopduel van Maximilian Arnold won en knap binnenkopte uit een hoekschop: 0-1. Waar Stanisic zijn eerste doelpunt voor Bayern maakte, produceerde Lewandowski vijf minuten voor rust zijn mogelijk laatste. De topspits reageerde scherp op een ragfijne voorzet van Thomas Müller, die hij met het hoofd verlengde: 0-2.

Het was voor Lewandowski, die zijn volgend jaar aflopende contract niet wil verlengen, zijn vijftigste doelpunt dit seizoen over alle competities. Lewa lijkt op het punt te staan om naar Barcelona te verkassen. Net voor het rustsignaal scoorde Wolfsburg tegen. Jonas Wind controleerde een lage voorzet in het strafschopgebied en schoot uit de draai knap binnen: 1-2. De thuisploeg zette die lijn verder en maakte na 59 minuten gelijk. Van de Ven bracht de bal laag en hard voor, waarna Max Kruse intikte: 2-2. Ondanks veel druk van de bezoekers en een grote kans voor Leroy Sané bleef het daarbij.

Arminia Bielefeld – RB Leipzig 1-1

Leipzig had op bezoek bij Arminia Bielefeld genoeg aan een punt om een ticket voor de Champions League te bemachtigen en dat was ook te zien aan het spelbeeld. De bezoekers focusten zich voor rust voornamelijk op verdedigen, al kreeg Christopher Nkunku na een halfuur spelen een goede mogelijkheid om te scoren. De Fransman zag zijn schoot echter in de handen van doelman Stefan Ortega belanden. De thuisploeg probeerde het wel, maar wist in de eerste helft weinig gevaar te stichten. Halverwege de tweede helft werd de thuisploeg wel gevaarlijk en wist het meteen te scoren. Robin Hack kreeg de bal met een geweldige hak mee in de loop en nam het doel met de buitenkant van zijn voet onder vuur. Doelman Péter Gulásci wist zijn hand nog net achter de bal te zetten, maar kon niet voorkomen dat Janni Serra de rebound vervolgens van dichtbij binnen wist te tikken: 1-0. Leipzig ging met onder meer invallers Dani Olmo en Tyler Adams in de ploeg op jacht naar de gelijkmaker, en maakte via Willi Orbán de zo gewenste gelijkmaker. De Hongaar trof diep in de blessuretijd doel door de bal in de hoek te koppen: 1-1.

Bayer Leverkusen – SC Freiburg 2-1

Freiburg had nog een kleine kans om zich te plaatsen voor de Champions League, maar moest daarvoor wel zien af te rekenen met Bayer Leverkusen. Leverkusen, dat zich voor deze wedstrijd al verzekerd had van een Champions League-ticket, zag Lucas Höler de bezoekers voor rust bijna op voorsprong zette. De spits zag zijn kopbal van dichtbij echter op de lat belanden. Tien minuten na de onderbreking was het bij de eerste grote kans direct raak voor Leverkusen. Een lange bal op Patrik Schick werd volledig verkeerd ingeschat door de verdediging van de bezoekers, waarna de Tsjech een vrije doortocht richting Mark Flekken had. Schick was niet zelfzuchtig en legde de bal breed op Lucas Alario, waarna het voor de Argentijn een koud kunstje was om de openingstreffer op het scorebord te zetten: 1-0. De thuisploeg kreeg via Paulinho meerdere kansen om de score te verdubbelen, maar wist deze niet te benutten. Vlak voor tijd werd het zelfs nog gelijk, toen een schot van invaller Janik Haberer doelman Andrey Lunev te machtig was: 1-1. De wedstrijd leek in een gelijke stand te eindigen, maar Exequiel Palacios schonk de thuisploeg met een prachtig doelpunt in de zevende minuut van de blessuretijd toch de overwinning. Flekken ging mee naar voren toen de bezoekers een vrije trap mochten nemen, waarna de Argentijn in de tegenstoot de bal vanaf de middenlijn over de Nederlandse doelman in het doel wist te krijgen: 2-1.