‘Barcelona sluit ‘risky’ akkoord met Lewandowski; vraagprijs geen groot issue’

Zaterdag, 14 mei 2022 om 15:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:43

Alles wijst erop dat Robert Lewandowski komende zomer de overstap naar Barcelona maakt. De centrumspits van Bayern München heeft volgens het Duitse Sport1 een mondeling akkoord bereikt met de Catalanen over een driejarig contract. Dat is voor de club een risico, want Lewandowski wordt op 21 augustus 34 jaar oud en zal bij het aflopen van zijn mogelijke contract dus al bijna 37 zijn. "Leeftijd is niet belangrijk", zei Xavi toen zaterdag de naam van Lewandowski viel op zijn persconferentie.

Lewandowski brak deze week de onderhandelingen met Bayern definitief af, zo meldde BILD al en wordt zaterdag bevestigd door technisch directeur Hasan Salihamidzic. De Poolse topspits gaat zijn contract, dat medio 2023 afloopt, niet verlengen en maakt zich op voor een transfer naar Barcelona. Volgens Sport1 heeft Pini Zahavi, de zaakwaarnemer van de routinier, al een mondeling akkoord gesloten met Barcelona. Bayern München is naar verluidt voor 35 miljoen euro bereid om afscheid te nemen van topschutter, die al sinds 2014 in de spits staat in de Allianz Arena.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De verwachting is dat de onderhandelingen tussen Barça en Bayern niet al te stroef zullen verlopen. Xavi wilde zaterdag niet direct ingaan op namen, maar sprak bij vragen over Lewandowski wel over leeftijd. "Ik heb Dani Alves (39, red.) teruggehaald en dat is goed gegaan", aldus de trainer van Barcelona. "Spelers van tegenwoordig zorgen goed voor zichzelf. Ze hebben diëtisten, ze werken hard en zorgen voor zichzelf. Kijk naar Luka Modric, Zlatan Ibrahimovic en Alves."

Xavi heeft bij zijn leiding sterk aangedrongen op de komst van Lewandowski, zo schrijven Spaanse media. De coach zei daar zaterdag zelf over: "Ik heb duidelijk gemaakt wat ik wil voor volgend seizoen om maximaal te kunnen presteren. We zullen zien wat er wel en niet kan worden bereikt." Xavi beschouwt het niet als een enorm risico om oudere spelers langdurig vast te leggen. "Wat voor ons belangrijk is, is dat een aanwinst direct prestaties kan leveren. Leeftijd is niet het eerste waar we naar kijken, maar prestaties op het veld wél."