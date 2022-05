‘Hij is de meest onderschatte man in het fundament van het huidige AZ’

Zaterdag, 14 mei 2022 om 14:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:48

Toon Gerbrands vindt dat Gertjan Verbeek meer lof toekomt dan hij krijgt. De afzwaaiende algemeen directeur van PSV stelde Verbeek in zijn vorige functie bij AZ aan als hoofdtrainer en werkte tussen 2010 en 2013 met hem samen. Gerbrands noemt de momenteel werkloze coach in zijn top twee meest markante trainers, maar prijst deze ook als belangrijke spil in het fundament van het huidige AZ.

Gerbrands wordt in een groot interview met het Algemeen Dagblad omtrent zijn afscheid bij PSV gevraagd naar namen uit het 'bonte gezelschap trainers' waarmee hij werkte. Verbeek komt al snel ter sprake. "De meest onderschatte man in het fundament van het huidige AZ", luidt het oordeel van Gerbrands, "Toen hij begon, kreeg hij te horen: alle goede spelers moeten worden verkocht, maar de prestaties moeten hetzelfde blijven. Hij zou het vier jaar gaan doen en na ruim drie jaar werd hij ontslagen. Nota bene na een 2-1 zege op PSV. Maar de spelers waren klaar met Verbeek."

Juist ná het ontslag van het Verbeek beleefde Gerbrands een memorabele avond met Verbeek. "Twee dagen later kwam hij zijn spullen ophalen. Om zeven uur 's avonds. Niemand in het stadion, maar ik was er wel. We hebben samen dozen ingeladen en ook nog een boksbal in de auto gezet. Daarna zijn we naar de Chinees gereden. Mensen die ons daar samen zagen, snapten het plaatje niet: Gerbrands gooit Verbeek eruit en toch zitten ze nu samen bier te drinken?! Die avond begon onze vriendschap."

Verbeek won in zijn laatste volledige seizoen als hoofdtrainer van AZ (2012/13) de KNVB Beker. Vervolgens stond de tovenaar van Jubbega als eindverantwoordelijke aan het roer bij 1. FC Nürnberg, VfL Bochum, FC Twente en Adelaide United, voor hij afgelopen de zomer de uitdaging aanging bij Almere City. Onder de nieuwe hoofdtrainer beleefden de Zwarte Schapen echter een dramatische competitiestart, waarin er slechts driemaal gewonnen werd in zestien duels. In november viel het doek al voor Verbeek, die werd opgevolgd door zijn voormalig assistent bij sc Heerenveen Alex Pastoor.