Ancelotti verrast vriend en vijand en onhult aanblijven peperdure bankzitter

Zaterdag, 14 mei 2022 om 13:44 • Tom Rofekamp

Eden Hazard gaat komend seizoen voor zijn kans vechten bij Real Madrid, aldus Carlo Ancelotti. De Italiaanse oefenmeester onthulde op de persconferentie daags voor het competitieduel met Cádiz dat Hazard koste wat het kost wil slagen bij de kersverse landskampioen van Spanje en daarom niet voor een zomerse transfer kiest. De Belg, die volgens Marca voor zo'n dertig miljoen euro per jaar op de loonlijst staat in Madrid, is vooralsnog vrijwel uitsluitend bankzitter onder Ancelotti.

De 62-jarige trainer gaf op de persconferentie aan onder meer Hazard terug te hebben voor het eerstvolgende duel. De aanvaller was herstellende van een kuitbeenblessure, die hem zo'n twee maandeen aan de kant hield. Ancelotti kreeg daarop een vraag over de toekomst van Hazard bij de Koninklijke en had een helder antwoord klaar: "Ik heb het hier nog niet over gehad omdat zijn plan vrij duidelijk is. Hazard blijft omdat hij volgend seizoen zijn kwaliteiten wil laten zien. Hij is nog steeds erg gemotiveerd omdat hij niet zijn beste tijden heeft beleefd de afgelopen jaren."

Hazard heeft sinds zijn komst van Chelsea voor 115 miljoen euro in juli 2019 de torenhoge verwachtingen geen moment waar kunnen maken. De 116-voudig Belgisch international blijft amper blessurevrij en wist in 22 duels in het huidige seizoen slechts eenmaal te scoren, tegen Elche in de achtste finale van de Copa del Rey (1-2 zege). Ook werd Hazard na afloop van de winst van de Supercopa met een sip gezicht vastgelegd op de teamfoto, wat vermoedens van een spoedig vertrek versterkte. In tegenstelling tot collega-grootverdiener Gareth Bale (die volgens Marca 34 miljoen euro op jaarbasis opstrijkt) lijkt Hazard echter toch in Madrid te blijven.

De 31-jarige buitenspeler kwam op 19 februari voor het laatst in actie voor los Blancos, toen hij vijf minuten mocht invallen tegen Alavés (3-0 winst). Toch zou hij nog een flinke rol van betekenis kunnen spelen in de restant van het seizoen. Op 28 mei staat Real Madrid in het Stade de France in Parijs tegenover Manchester City in de finale van de Champions League. Daarmee kan Hazard een prijs toevoegen die nog niet op zijn palmares stond. Wel won hij al tweemaal de Europa League met Chelsea.