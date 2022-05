Transfergeweld rond Frenkie barst los; Xavi zet mogelijk vertrek kracht bij

Manchester United is niet de enige club die al officieel geïnformeerd heeft naar Frenkie de Jong, aldus Sport. Zowel aartsrivaal Manchester City als Paris Saint-Germain sprak al met Barcelona over een eventuele transfer van de 25-jarige middenvelder, die bij een goed bod mag vertrekken. Bayern München zou daarentegen zijn afgehaakt en de prioriteiten hebben liggen bij de onderhandelingen omtrent Robert Lewandowski. Barcelona-trainer Xavi ging zaterdag in op de transferperikelen rondom De Jong.

City is de meest recente partij die zich officieel in Catalonië gemeld heeft. De huidig lijstaanvoerder van de Premier League ziet in De Jong naar verluidt 'het ideale profiel' om het middenrif te versterken. Echter is City niet bereid om de hoofdprijs te betalen voor de voormalig Ajacied, daar hij door Barcelona op zo'n 100 miljoen euro wordt getaxeerd. Aartsrivaal Manchester United zo ver willen gaan als 85 miljoen euro in cash, terwijl the Citizens datzelfde bedrag alleen tegemoet willen komen in een hybride vorm met een spelersruil. Barcelona zou echter alleen geïnteresseerd zijn in een geldvergoeding.

De Jong hoeft volgens Sport niet per se weg uit Catalonië, maar mag bij een goed bod vertrekken omdat de club het geld goed kan gebruiken. Ook journalist en Barça-watcher Gerard Romero meldde woensdag al dat er intern was besloten om de veertigvoudig Oranje-international te verkopen. De Jong heeft in drie seizoenen bij Barcelona niet volledig kunnen overtuigen. De Catalanen beseffen dat als de prestaties van de Nederlander komend seizoen niet alsnóg exploderen, zijn transferwaarde flink zal verminderen. Barça is bereid om zijn verlies te nemen en voor minimaal zeventig miljoen euro afscheid te nemen. Daarmee wordt een groot deel van zijn aankoopbedrag - Ajax ontving in 2019 86 miljoen euro - terugverdiend.

Meldde Romero woensdag nog dat De Jong 'voor 95 procent zeker' zijn voormalig trainer Erik ten Hag achternagaat, trok de Engelstalige tak van ESPN aan de rem. De Jong zou sowieso het liefst in Camp Nou blijven, zoals transfermarktexpert Fabrizio Romano eerder deze maand ook al benadrukte. Mocht De Jong toch vertrekken, zou hij mikken op een club die volgend seizoen uitkomt in de Champions League; Manchester United voldoet niet aan dat criterium."

Reactie Xavi

Xavi werd op de persconferentie daags voor de confrontatie met Getafe gevraagd naar een eventuele transfer van zijn pupil. "Voor mij is hij erg belangrijk", antwoordde de trainer. "Maar er is ook de economische situatie. Ik spreek niet specifiek over Frenkie, maar in het algemeen." De Jong is onder Xavi niet compleet onomstreden op het middenveld van Barcelona en wisselt basisplaatsen af met invalbeurten.