Terugkeer in Eredivisie lonkt: ‘Ik heb de nummers van de mensen bij PSV nog’

Zaterdag, 14 mei 2022 om 11:48 • Tom Rofekamp

Jetro Willems sluit een zomerse terugkeer in de Eredivisie niet uit. De huidig linksback van Greuther Fürth staat door de degradatie van de club uit de Bundesliga na één seizoen al voor een vertrek uit Beieren. Willems heeft naar eigen zeggen nog geen besluit genomen over zijn toekomst, maar laat in gesprek met het Eindhovens Dagblad een aantal saillante quotes los.

Willems tekende in augustus 2021 een contract bij Greuther Fürth, nadat zijn verbintenis bij Eintracht Frankfurt afliep. De 29-jarige verdediger kon eindelijk weer frequent rekenen op speeltijd, daar een kruisbandblessure en stevige concurrentie bij zijn vorige club hem vanaf begin 2020 parten speelde. "Voor mij was het de bedoeling om veel te spelen", blikt Willems terug op het afgelopen seizoen. "Het was een voorbereiding op het volgende deel van mijn carrière, dat nu gaat komen."

Me zoontje voor de wedstrijd:

Papa je maakt op 24Mei transfer naar PSV.

Ik: Haha oohjaa? Zou wel mooi zijn??????? — Jetro willems (@JetroWillems_15) April 23, 2022

De 22-voudig international van het Nederlands elftal - die zich lang recordhouder jongste speler ooit op een EK mocht noemen - plaatste al een markant bericht op Twitter na de degradatie van Fürth eind april. "Me zoontje voor de wedstrijd: 'Papa, je maakt op 24 mei een transfer naar PSV", Ik: 'Haha, oh ja? Zou wel mooi zijn'", schreef Willems destijds. De linksback maakte al snel korte metten met de stempel 'open sollicitatie', en doet dat nu nogmaals. "Als ik bij PSV wil solliciteren, dan doe ik dat niet via Twitter. Ik heb namelijk de nummers van de mensen die het voor het zeggen hebben bij PSV."

In vergelijking met eerder voegt Willems echter toe na vijf jaar in het buitenland wel degelijk open te staan voor een terugkeer naar de Eredivisie. "Op dit moment speelt er niks, maar zelf zou ik het zkeer overwegen indien die optie zich concreet voordoet. In mijn vorige periode bij PSV maakten we het Ajax moeilijk en konden we ze in de Eredivisie verslaan. Zo'n strijd zie ik graag weer. Wat het ook wordt, PSV zit in mijn hart."