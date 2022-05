Noa Lang krijgt groen licht voor transfer en spreekt droombestemming uit

Zaterdag, 14 mei 2022 om 10:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:01

Club Brugge werkt komende zomer mee aan een transfer van Noa Lang, zo heeft de club beloofd. Het Nieuwsblad schrijft dat de voormalig Ajacied wat er ook gebeurt wil vertrekken bij Blauw-Zwart; het liefst met een landstitel op zak. Lang heeft tevens zijn voorkeur uitgesproken voor een overstap naar AC Milan, al loopt er nog niets concreets met de huidig koploper van de Serie A.

Lang had vorige zomer al zijn zinnen gezet op een overstap, maar werd overtuigd te blijven door de Champions League-deelname van Club. Na twee seizoenen in België besluit de drievoudig Oranje-international nu alsnog de deur achter zich dicht te trekken. Het liefst sluit Lang zijn periode af met het landskampioenschap: Club staat in de play-offs van de Belgische competitie op de eerste plek met nog twee speelronden te gaan. Lang stond afgelopen woensdag nog in de basis toen concurrent Royale Union Saint-Gilloise met 1-0 opzij werd gezet.

Het liefst vertrekt het jeugdexponent van Ajax naar Milan, dat nog altijd geïnteresseerd is in zijn diensten. Volgens Het Laatste Nieuws zouden i Rossoneri zo'n twintig miljoen euro exclusief bonussen overhebben voor Lang. Door de aanstaande overname van Milan worden de vleugelaanvaller en zijn vertegenwoordigers echter in de wachtrij gezet. Een investeringsmaatschappij uit Bahrein wil de club voor één miljard euro kopen, en de komst van Lang zal tot daarna moeten wachten. Daarom houdt hij naar verluidt alle opties open.

Lang kende een flitsend beginseizoen bij Club na zijn komst van Ajax. De aanvaller, gehuurd met verplichte optie tot koop van zes miljoen euro, produceerde 14 goals in 24 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Dit seizoen wil het iets minder vlotten bij de geboren Capellenaar, zeker sinds de entree van trainer Alfred Schreuder begin januari. Lang wist sindsdien slechts één goal en drie assists te produceren, ten opzichte van acht goals en tien assists in de eerste seizoenhelft.